Jovem morta em Seropédica teria relacionamento amoroso com miliciano
Ana Vitória Santana da Rocha foi executada na porta de casa
Ação conjunta termina com quatro presos por adulteração em ligação de água
Policiais e equipes de concessionária estiveram em seis estabelecimentos comerciais na Zona Oeste
Dupla é presa com rádio e carga de drogas em Angra dos Reis
Ação desarticulou pontos de venda após denúncias de que criminosos intimidavam moradores da região
Vídeo: PMs fazem buscas após denúncia de homens armados em hospital, em Curicica
Funcionários da unidade de saúde teriam avistado os suspeitos nos fundos do local, próximo a uma área de mata
Homem é morto a facadas em Seropédica após desentendimento entre adolescentes
Matheus Brito da Silva chegou a ser levado a uma unidade médica, mas não resistiu
