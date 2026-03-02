Ana Vitória foi baleada na porta de casa - Reprodução/redes sociais

Publicado 02/03/2026 17:53

Rio – A jovem Ana Vitória Santana da Rocha, morta a tiros na porta de casa , na tarde deste domingo (1º), em Seropédica, na Baixada Fluminense, teria um relacionamento amoroso com um integrante de um dos grupos milicianos que travam uma sangrenta disputa territorial no município.

A reportagem de O Dia apurou junto a uma fonte ligada à Polícia Militar que a vítima, de 24 anos, era companheira de um criminoso identificado apenas como Marlinho, que está preso atualmente pelo crime de roubo de veículos.

De acordo com testemunhas, Ana Vitória, após uma sessão em uma clínica de bronzeamento artificial, havia acabado de chegar em casa, na Rua Cinquenta e Três, Km 39, no bairro Caçador, quando dois homens de capacete preto, em uma motocicleta, a chamaram no portão, citando o nome dela, inclusive.

Ao sair da residência, Ana foi alvejada e morreu na hora. PMs encontraram quatro cápsulas deflagradas no chão. O local conta com câmeras de monitoramento, o que deve ajudar nas investigações. Equipes do 24º BPM (Queimados) reforçam o policiamento no local.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da jovem.