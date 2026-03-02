Jovem é executada a tiros em Seropédica

Ana Vitória da Rocha foi morta na Rua Cinquenta e Três, no bairro Km 39 - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/03/2026 08:31

Rio - Uma mulher foi executada a tiros, na tarde deste domingo (1º), em Seropédica, Baixada Fluminense. Ana Vitória Santana da Rocha, de 24 anos, teria sido morta por dois homens em uma moto.

O caso aconteceu na Rua Cinquenta e Três, no bairro Km 39. Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) receberam a informação de testemunhas de que dois criminosos passaram atirando contra a vítima.

Ana não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM informou que a equipe encontrou a vítima já sem vida e cápsulas deflagradas.

Bombeiros removeram o corpo da jovem e levaram para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande. Familiares estiveram no local, nesta segunda-feira (2), para reconhecimento e liberação do cadáver, mas não falaram com a imprensa.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

