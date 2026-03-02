Matéria Salva!

Jovem é executada a tiros em Seropédica
Rio de Janeiro

Jovem é executada a tiros em Seropédica

Ana Vitória Santana da Rocha, de 24 anos, teria sido morta por dois homens em uma moto

Ana Vitória da Rocha foi morta na Rua Cinquenta e Três, no bairro Km 39Reprodução / Redes Sociais

Romulo Cunha
Rio - Uma mulher foi executada a tiros, na tarde deste domingo (1º), em Seropédica, Baixada Fluminense. Ana Vitória Santana da Rocha, de 24 anos, teria sido morta por dois homens em uma moto.
Corpo de Ana Vitória foi encaminhado para o IML de Campo Grande - Érica Martin / Agência O Dia
Corpo de Ana Vitória foi encaminhado para o IML de Campo Grande - Érica Martin / Agência O Dia
Ana Vitória da Rocha foi morta na Rua Cinquenta e Três, no bairro Km 39 - Reprodução / Redes Sociais
O caso aconteceu na Rua Cinquenta e Três, no bairro Km 39. Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) receberam a informação de testemunhas de que dois criminosos passaram atirando contra a vítima. 
Ana não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM informou que a equipe encontrou a vítima já sem vida e cápsulas deflagradas.
Bombeiros removeram o corpo da jovem e levaram para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande. Familiares estiveram no local, nesta segunda-feira (2), para reconhecimento e liberação do cadáver, mas não falaram com a imprensa.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime. 
