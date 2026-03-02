Cabo de transmissão se rompeu na Estrada do Catonho, Zona Oeste do Rio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/03/2026 08:02 | Atualizado 02/03/2026 09:00

Rio - Bairros da Zona Sudoeste e Sul tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido na noite deste domingo (1º), devido ao rompimento de um cabo de transmissão na Estrada do Catonho, em Jardim Sulacap, Zona Oeste do Rio.



Segundo a Light, o serviço foi normalizado na madrugada desta segunda-feira (2) em trechos de ruas de São Conrado, Rocinha, Barra da Tijuca e Jacarepaguá.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Estrada do Catonho chegou a ser interditada na altura do Rancho das Morangas e apresentou retenções devido à ocorrência envolvendo a Light. A via foi totalmente liberada na madrugada desta segunda-feira, após a conclusão do serviço. CET-Rio, Guarda Municipal e Subprefeitura foram acionadas.

A Subprefeitura de Jacarepaguá informou que as subestações da Barra da Tijuca, São Conrado e Porta D’Água foram desarmadas pela concessionária. Cerca de 160 mil clientes das regiões da Barra, São Conrado, Rocinha, Jacarepaguá, Freguesia e Taquara ficaram sem luz.



Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes publicou, na noite deste domingo (1º), que, das 160 mil pessoas afetadas, 55 mil ainda estavam sem energia.

Peça cancelada

A peça "Simplesmente eu, Clarice Lispector", da atriz Beth Goulart, teve que ser cancelada na noite deste domingo (1º) devido à falta de luz no Shopping Fashion Mall, em São Conrado, na Zona Sul. O espetáculo acontecerá agora nos dias 6, 7 e 8 de março.