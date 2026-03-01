22ª DP (Penha)Foto: Divulgação / Polícia Civil

Rio - Um homem foi preso, neste sábado (28), por ameaçar e agredir a ex-namorada. O suspeito, que não teve a identificação divulgada, foi encontrado em Ramos, Zona Norte.
A vítima procurou a polícia para denunciar o companheiro. Enquanto prestava depoimento, o homem continuou mandando mensagens ameaçando a mulher.
Ele responde por ameaça e lesão corporal. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha).