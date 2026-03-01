Evento de inauguração do projeto do Novo Mercado Popular da UruguaianaFoto: Divulgação / Prefeitura do Rio
"O que vamos entregar para vocês é, na verdade, um Shopping Center. Tomaremos o cuidado para que as obras não atrapalhem o funcionamento do local. À medida que as lojas ficarem prontas, vamos entregando, de maneira modular, sem ninguém precisar parar de trabalhar. O projeto ficou muito bonito, mas vai estabelecer limites e terá regras claras que deverão ser respeitadas. A arquitetura e a estrutura têm qualidade", explicou o prefeito Eduardo Paes (PSD).
O projeto prevê a reurbanização de 8,4 mil m² da região ao entorno do mercado, com a criação de um boulevard que vai conectar a rua Uruguaiana à Avenida Presidente Vargas. As intervenções incluem calçadas acessíveis, novo mobiliário urbano e a criação de canteiros e jardins em uma área de 1,8 mil metros quadrados, com o plantio de 60 mudas de árvores.
"Estamos falando de um lugar simbólico na região central da cidade. A proposta é que não tenhamos mais vendedores ambulantes em situação irregular. A ideia é trazer todos eles para o novo Mercado Popular da Uruguaiana porque teremos muito mais boxes disponíveis. Vamos fazer tudo com planejamento, organização e, certamente, mudaremos a vida desses trabalhadores. Não vamos aceitar nenhum tipo de uso ilegal desse novo espaço. Aqui é um local de gente séria e trabalhadora", disse o vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD).
O programa propõe reorganizar o local, com boxes distribuídos em fileiras identificadas. Além disso, o Novo Mercado Popular da Uruguaiana contará com duas praças de alimentação, sanitários, áreas de carga e descarga e um supermercado, com acesso pelas ruas Uruguaiana e Avenida Presidente Vargas.
