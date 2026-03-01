Polícia prende falsa cigana após golpe de R$ 405 mil em Nova FriburgoDivulgação/Polícia Civil
Ainda segundo os agentes, a dupla já era investigada em outros estados, principalmente em São Paulo, e teria se deslocado até Nova Friburgo após identificar a vulnerabilidade emocional das vítimas. As investigações também apontaram que a mulher utilizava identidade falsa nas redes sociais para aplicar golpes em diversas regiões do país.
O caso foi registrado na quinta-feira (26) e, logo após a comunicação dos fatos, foram realizadas diligências que resultaram no bloqueio de aproximadamente R$ 405 mil, valor transferido sob grave ameaça para a conta dos criminosos, em articulação com o gerente de uma agência bancária.
A dupla vai responder pelo crime de extorsão. Segundo a 151ª DP (Nova Friburgo), responsável pelas investigações, o esquema tinha caráter interestadual.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.