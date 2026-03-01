Oito municípios do Rio afetados pela chuva receberam ajuda humanitária no sábado (28) - Divulgação

Oito municípios do Rio afetados pela chuva receberam ajuda humanitária no sábado (28)Divulgação

Publicado 01/03/2026 09:42

Rio - Paraty, na Costa Verde, São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e outras cidades do estado mais afetadas pelas chuvas fortes dos últimos dias receberam ajuda humanitária no último sábado (28). O governo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, encaminhou cestas básicas e kits de higiene e limpeza.

Mais de 6 mil insumos foram distribuídos para oito cidades: Paraty, Rio das Ostras, Rio Claro, Paty de Alferes, Itaperuna, São Sebastião do Alto, Cantagalo e Porciúncula.



Para Paraty, por exemplo, foram destinados mais de 300 kits de limpeza, 300 cestas básicas e 300 kits de higiene. Em Rio das Ostras, foram entregues às famílias afetadas pelas chuvas intensas 200 kits de limpeza, além de 100 cestas básicas.

Monitoramento

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ) mantém monitoramento meteorológico 24 horas, com emissão contínua de alertas à população. Os maiores acumulados pluviométricos, entre sexta-feira (27) e sábado (28), foram registrados nas regiões Metropolitana, Baixada Litorânea e Serrana.

No sábado, o risco hidrológico era considerado muito alto em Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana e Italva e alto em Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Bom Jardim, Macaé, Rio das Ostras, Campos dos Goytacazes e Porciúncula. Ainda são esperados chuviscos e chuvas fracas, de forma isolada, no estado, com tendência à estabilização.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros (CBMERJ) informaram que permanecem em alerta máximo, com equipes mobilizadas, além de viaturas operacionais, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves. A corporação foi acionada para mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas desde sexta-feira (27).