Material apreendido por equipes do 39º BPM (Belford Roxo) - Divulgação / PMERJ

Publicado 01/03/2026 07:37

Rio – Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam quatro traficantes na manhã desde domingo (1º), após um cerco tático na Rua Ministro Santiago Dantas, dentro da comunidade do Sapo, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A região é dominada pelo Comando Vermelho (CV).



Com o grupo, os militares apreenderam duas armas, munições, rádios transmissores e dezenas de drogas embaladas.

Os homens, que não tiveram a identidade divulgada, e os itens foram encaminhados à 54ª DP (Belford Roxo).