Material apreendido por equipes do 39º BPM (Belford Roxo) Divulgação / PMERJ
Quatro traficantes são presos na comunidade do Sapo, em Belford Roxo
Com o grupo, policiais encontraram duas armas, munições, rádios transmissores e dezenas de drogas embaladas
Polícia prende homem por ameaçar e agredir ex-namorada
Enquanto prestava depoimento, vítima recebeu diversas ameaças do suspeito
Suspeito de estuprar criança de 9 anos é preso no Centro
Homem chegou a passar uma infecção sexualmente transmissível para a menina
Morre Marcelo Cerqueira, advogado e ex-deputado que marcou a defesa da democracia
Ele morreu no sábado (28), em decorrência de complicações após ser diagnosticado com pneumonia e infecção generalizada
Prefeitura lança projeto do Novo Mercado Popular da Uruguaiana
Iniciativa contará com a construção de um novo centro comercial no Centro do Rio
Ato contra Lula e STF reúne manifestantes em Copacabana
O escândalo do Banco Master também foi um dos motes da convocação deste domingo (1º)
Santuário Cristo Redentor celebra missa em homenagem aos 461 anos do Rio
Após ato religioso, houve ainda o tradicional corte do bolo de 4,61 metros de comprimento e distribuído aos convidados e visitantes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.