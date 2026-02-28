Passageiros do voo Rio-Dubai EK 248 retornaram ao Aeroporto do Galeão - Arquivo/Agência O Dia

Passageiros do voo Rio-Dubai EK 248 retornaram ao Aeroporto do GaleãoArquivo/Agência O Dia

Publicado 28/02/2026 20:08

Rio - Em meio ao conflito , um voo com destino a Dubai retornou ao Aeroporto do Galeão, no Rio, na tarde deste sábado (28), após quase seis horas de viagem desde a decolagem na capital. A decisão ocorreu após os Emirados Árabes Unidos fecharem o espaço aéreo e suspenderem, por tempo indeterminado, todas as operações no Aeroporto Internacional de Dubai (DXB), considerado o segundo mais movimentado do mundo.

Voo Rio-Dubai EK 248 retorna para o Galeão Reprodução/ Radar Flight

Passageiros do voo Rio–Dubai EK 248 relataram nas redes sociais que ainda aguardam orientações da companhia aérea sobre como proceder diante da situação. Outro voo que partiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com o mesmo destino, também precisou retornar ao Rio pelo mesmo motivo.

Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã na manhã deste sábado. A ação acontece após semanas de ameaças do presidente Donald Trump de lançar um grande ataque contra o país A expectativa é que a operação se estenda ao longo de vários dias.



Segundo a imprensa iraniana, todo o território está sob ataque. O exército israelense fala em "dezenas de alvos militares" atingidos até o momento. O Irã já deu início à retaliação.

Outras empresas também cancelaram voos





A Qatar Airways afirmou que está suspendendo temporariamente os voos em seu hub em Doha devido ao fechamento do espaço aéreo do Catar seguindo ataques iranianos. A companhia aérea afirma que está trabalhando com as autoridades locais para apoiar os passageiros afetados pela paralisação e que espera atrasos quando os voos eventualmente forem retomados, mas não previu quando isso pode acontecer.



Já a Turkish Airlines disse que está suspendendo voos para vários países do Oriente Médio. Voos para Líbano, Síria, Iraque, Irã e Jordânia serão suspensos até 2 de março, disse um oficial no X. Enquanto isso, voos para Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Omã serão suspensos até 28 de fevereiro. Outras cancelamentos podem ser anunciados, disse o oficial.



As empresas aéreas Qatar Airways, Turkish Airlines e British Airways cancelaram voos na região do Oriente Médio , em meio a trocas de ataques entre os Estados Unidos e o Irã.