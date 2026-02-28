Homem foi baleado na altura do número 3608 da Avenida Lúcio Costa - Reprodução/redes

Publicado 28/02/2026 14:46

Rio – A Polícia Civil investiga um homem baleado, na manhã deste sábado (28), na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, por porte ilegal de arma de fogo. O Corpo de Bombeiros socorreu o ferido por volta de 7h e o encaminhou em estado grave ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias na qual ele foi atingido.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) encontraram o homem - que não teve a identidade revelada - já caído, na altura do número 3608 da Avenida Lucio Costa. Com ele, foram apreendidos um revólver com numeração raspada, com quatro munições intactas; um carregador de pistola, com dez munições; e um aparelho celular.

Os PMs estavam pela Lucio Costa após serem alertados por populares de que dois homens, em uma motocicleta vermelha, estariam praticando roubos pela avenida. Até o momento, porém, não se sabe se o baleado é um dos suspeitos.

“Não podemos afirmar isso. Até o momento não foram localizadas eventuais vítimas do roubo, nem o autor dos disparos que o atingiram. Mas a arma estava junto ao corpo dele”, salientou o delegado Neilson Nogueira, titular da 16ª DP (Barra), onde a ocorrência foi registrada.

O delegado completou: “Estamos tentando obter imagens. Mas ele será autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo”.