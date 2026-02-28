Agentes da Decon apreenderam canetas adulteradas em clínica - Reprodução/WhatsApp

Agentes da Decon apreenderam canetas adulteradas em clínica Reprodução/WhatsApp

Publicado 28/02/2026 12:24

Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) apreenderam, nesta sexta-feira (27), canetas emagrecedoras adulteradas em uma clínica de estética localizada em um shopping de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. O laboratório fabricante e a Le Beauty, que integra uma franquia de estética feminina, serão investigados pela especializada.

Clínica fica localizada em um shopping de Jacarepaguá Reprodução/WhatsApp

“A suspeita é o uso de mounjaro falsificado em pacientes sem acompanhamento médico. A Decon vai investigar a empresa [por crime de saúde pública], que teria oito lojas franquiadas”, acrescentou o delegado Wellington Pereira Vieira, titular da Decon, completando: “Vamos investigar inclusive o laboratório Biometil por falha nos protocolos da Anvisa”.

Segundo a Polícia Civil, a partir de denúncias, os agentes se dirigiram à clínica do shopping de Jacarepaguá, onde recolheram todo o material irregular para perícia. Uma mulher que se apresentou como biomédica responsável pela loja prestou depoimento na delegacia e admitiu que tratamentos para emagrecimento eram realizados no local sem receita médica. Ela foi liberada em seguida.

“Esse é um assunto sério, que coloca em risco consumidores”, alertou o delegado, pedindo que clientes que se sentirem lesados procurem a Decon.

A reportagem tenta contato com a Le Beauty e o laboratório Biometil. O espaço está à disposição.

Segunda ação em uma semana

No último dia 24, equipes da Decon prenderam em flagrante a influencer Larissa Caetano Anunciação , que tem mais de 380 mil seguidores em uma rede social, e o companheiro dela, Marcus Vinícius Silva da Anunciação, pela venda ilegal de medicamentos, incluindo produtos para emagrecimento. O casal foi localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Na ação, dois telefones e dois computadores foram apreendidos, assim como dezenas de remédios emagrecedores, suplementos, anabolizantes e produtos manipulados armazenados em condições improprias.