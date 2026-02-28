’Baile funk’ virtual exaltava facções criminosas e práticas sexuais dentro do jogo infantil - Reprodução / Roblox

Publicado 28/02/2026 11:10

Rio – Um homem apontado como o dono do "Baile da Rocinha", realizado dentro do jogo Roblox, foi preso pela Polícia Civil na manhã deste sábado (28), na comunidade do Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é investigado por promover “bailes virtuais" contendo apologia a facções criminosas para crianças e adolescentes dentro da plataforma online.

A ação faz parte da “Operação Fim de Jogo”, realizada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). As equipes cumprem ainda mandados de busca e apreensão contra outro homem.

Os agentes começaram as investigações em janeiro, após denúncias de que festas de cunho sexual estavam sendo realizadas na plataforma. No baile simulado, os usuários, na maioria crianças e adolescentes, podiam usar e conversar com avatares armados, usando drogas e bebidas, além de serem incitados a cometerem crimes dentro do site, como homicídio e roubo de veículos. Havia também a possibilidade de participantes realizarem "jobs", termo que, segundo a polícia, remete a uma prostituição virtual.



Computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos foram recolhidos e passarão por perícia, para averiguar a participação de outros envolvidos.

De acordo com as regras de comunidade estipuladas pelo Roblox, o conteúdo produzido no jogo é moderado e as denúncias de abuso contra os usuários são recebidas. A empresa afirma ainda que em alguns casos, ela contata as autoridades competentes para denunciar casos de ameaças de violência e situações de risco para crianças.