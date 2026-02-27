Trânsito ficou lento na região - Reprodução/X/COR

Publicado 27/02/2026 20:53

Rio – O bairro de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, teve registro de chuva moderada na noite desta sexta-feira (27). Não houve ocorrências como alagamentos ou bolsões d’água, mas câmeras do Centro de Operações Rio (COR) mostraram o trânsito lento na região.

Segundo o sistema Alerta Rio, a área monitorada pela estação Jacarepaguá/Cidade de Deus teve um acumulado de chuva de 2 mm, entre 20h e 20h15.

Choveu fraco ainda em outros pontos da cidade. As estações Jacarepaguá/Tanque e Madureira registraram 0,6 mm. Já na Barra/Riocentro, Piedade, Bangu e Estrada Grajaú-Jacarepaguá, o acumulado foi de 0,2 mm.