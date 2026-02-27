Adolescentes seguem em direção à ponte Rio-Niterói com o carro furtado - Reprodução

Publicado 27/02/2026 19:34

Rio – Um carro furtado foi recuperado, na tarde desta sexta-feira (27), na ponte Rio-Niterói, no sentido Rio. O que chamou atenção na ação foi a faixa etária dos ocupantes do veículo: três adolescentes entre 14 e 16 anos, além de uma criança de 8.

De acordo com a Secretaria de Governo (Segov), responsável pelo programa Segurança Presente, agentes da base de Niterói receberam alerta do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), da prefeitura daquele município, sobre um veículo furtado durante a madrugada. A equipe iniciou as buscas até localizar o automóvel na região do Fonseca.

A partir deste momento, os agentes passaram a manter contato via rádio com policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), que conseguiram interceptar o carro na saída da ponte para a Linha Vermelha.

Os três adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de furto. Já a criança será acompanhada pela Assistência Social da Prefeitura de Niterói e pelo Conselho Tutelar. Os policiais registraram a ocorrência na 76ª DP (Niterói), que vai apuras as condutas individuais de cada um dos jovens.