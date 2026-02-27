Adolescentes seguem em direção à ponte Rio-Niterói com o carro furtadoReprodução
Carro furtado é recuperado na Ponte Rio-Niterói com adolescentes e criança
Interceptação do veículo aconteceu na saída para a Linha Vermelha
Jacarepaguá tem registro de chuva moderada na noite desta sexta
Choveu também em outros pontos da Zona Sudoeste
Vídeo: cão é resgatado por bombeiros após ficar preso sob escombros em Niterói
Trabalho de alta complexidade durou cerca de duas horas
Relatório da PF aponta pedido de ajuda de Sérgio Cabral a Rodrigo Bacellar em processo
Ex-presidente da Alerj foi indiciado por suspeita de vazar informações sigilosas para integrantes de facção
Fotos: após chuva, moradores de Santa Cruz enfrentam nova enchente e contabilizam prejuízos
Muitos reclamam de uma defasagem no sistema de escoamento de água da região
Polícia Civil prende homem investigado por liderar esquema de fraudes contra idosos
Estrutura de telemarketing em Nova Iguaçu teria causado prejuízo de R$ 2 milhões
