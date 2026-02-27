Rodrigo Bacellar foi indiciado pela PFDivulgação
Entre alguns dos nomes listados por Bacellar, estão: Douglas Ruas, para a Secretaria de Obras; Antônio Saldanha Palheiro (ministro do Superior Tribunal de Justiça) e Rodrigo Pimentel, para Segurança Pública; Anderson Silva, para Esporte. Douglas Ruas é o nome escolhido pelo Partido Liberal (PL) como pré-candidato da legenda ao governo estadual nas eleições de 2026. Atualmente, ele exerce o cargo de secretário estadual das Cidades.
Para o cargo de vice-governador, Bacellar criou uma nova lista, com os seguintes nomes: Marfan Vieira, ex-procurador de Justiça, e Rodrigo Pimentel.
Embora o registro conste no relatório apresentado pela PF, não se sabe se as pessoas listadas por Bacellar chegaram a ser convidadas ou comunicadas sobre seus possíveis cargos caso o deputado fosse eleito. A organização do organograma, em si, não configura algo ilícito.
Para a PF, a lista, além do restante dos materiais analisados, é um dos indicativos de que o maior ativo de Bacellar como líder da organização criminosa é a capacidade de interlocução e persuasão em todos os poderes do estado do Rio.
Apesar dos esforços de Bacellar para montar seu organograma, a possibilidade do deputado assumir o poder após a eventual saída de Cláudio Castro foi por água abaixo depois que ele foi preso na "Operação Unha e Carne", da Polícia Federal.
Rodrigo Bacellar deixou a prisão no dia 9 de dezembro após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o uso de tornozeleira eletrônica e afastamento da presidência da Casa.
Ele é suspeito de participar do vazamento de informações que teria levado à obstrução da investigação da "Operação Zargun", responsável pela prisão de TH Joias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.