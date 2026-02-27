Mês de fevereiro foi o mais chuvoso da história - Carlos Elias / Agência O Dia

Publicado 27/02/2026 14:16

Rio - O forte temporal que atingiu o Rio na noite desta quinta-feira (26) e madrugada desta sexta (27) , fez com que este se tornasse o fevereiro mais chuvoso em quase 30 anos. De acordo com a série histórica do Sistema Alerta Rio (1997-2025), o volume de chuva que caiu foi quase o triplo da média esperada para o mês.

Até a manhã desta sexta-feira, foram registrados 350 milímetros (mm) de chuva. Normalmente, a média para o mês de fevereiro corresponde a 118,3 mm. No ano passado, neste mesmo período, a cidade teve o mês de fevereiro mais seco da série histórica, com 0,6mm de chuva.

“Neste ano, recebemos alguns fenômenos que deixaram o tempo mais instável e, consequentemente, contribuíram para o aumento de chuva, como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), cavados, áreas de instabilidade termodinâmicas e sistemas de alta pressão”, explicou a meteorologista do Alerta Rio, Mayara Villela.

Segundo os pluviômetros do Sistema Alerta Rio, na cidade do Rio, foram registradas chuvas em 21 dos 27 dias do mês. Todas as 33 estações ultrapassaram a média. Os pontos mais atingidos pela chuva estão nas zonas Norte e Oeste. No Alto da Boa Vista, o acumulado foi de 400 mm de chuva contra 163,1 mm da média esperada.

Devido às chuvas, a cidade mudou de estágio operacional em seis ocasiões. Na sexta-feira (20), o Rio entrou em Estágio 2, onde permanece há uma semana.

Para os próximos dias, os acumulados de chuva devem diminuir. O mês termina no sábado (28) com a influência da entrada de ventos úmidos do oceano. O céu estará nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes.

No domingo (1º) e na segunda-feira (2), ventos úmidos do oceano manterão o tempo instável, com céu nublado a parcialmente nublado e chuva fraca isolada em diferentes períodos.