Mês de fevereiro foi o mais chuvoso da históriaCarlos Elias / Agência O Dia
Fevereiro bate recorde e se torna o mais chuvoso em quase 30 anos
Volume de chuva que caiu foi quase o triplo da média esperada para o mês
Duas pessoas ficam feridas em desabamento de restaurante em Cabo Frio
Mulher ficou soterrada sobre blocos de concreto e partes da estrutura
Moradores ficam ilhados e são resgatados de barcos na Zona Oeste
Santa Cruz, Guaratiba e Campo Grande foram os locais mais afetados; Ruas seguem alagadas nesta sexta
Restaurante que oferecia comida para pessoas em situação de rua encerra atividades na Lapa
Refettorio Gastromotiva ganhou fama por promover projeto que incluía ações de combate ao desperdício de alimentos
Polícia investiga execução de homem em Santíssimo
Jonathan Valdemir de Moura Nunes teria sido assassinado por dois homens em uma moto
Árvore atinge carros na Lapa durante temporal e assusta moradores: 'Estamos preocupados'
A previsão é de mais chuvas para esta sexta-feira (27)
