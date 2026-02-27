Jonathan Nunes foi morto na Estrada da Posse, em Santíssimo - Reprodução / Redes Sociais

Jonathan Nunes foi morto na Estrada da Posse, em SantíssimoReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/02/2026 12:03

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem, ocorrida na última quarta-feira (25), em Santíssimo, na Zona Oeste. De acordo com relatos nas redes sociais, dois suspeitos se aproximaram de Jonathan Valdemir de Moura Nunes, de 32 anos, e atiraram contra a vítima.

O crime ocorreu na Estrada da Posse. A Polícia Militar informou que agentes do 40º BPM (Campo Grande) já localizaram Jonathan sem vida. A equipe isolou a área para perícia. A vítima teria sido assassinado por dois criminosos em uma moto. Ainda não há informações sobre o que motivou a execução.

Familiares lamentaram a perda nas redes sociais. "Infelizmente, tem coisas na vida que não nos cabe entender, somente aceitar. Ele era a vida da minha tia e o amor de suas filhas. Todos nós iremos sentir muitas saudades. Primo, vai com Deus", escreveu uma parente.

"Vai com Deus, irmão. Nunca imaginei que outubro seria o nosso último futebol lá no clube da Aeronáutica. Trabalhamos juntos, grande ser humano e super pai para suas filhas. Nossa equipe está em choque em receber nossa triste notícia. Para sempre estará em nossos corações. Que Deus te receba aí no céu", comentou um amigo.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Jonathan será enterrado na tarde desta sexta-feira (27) no Cemitério do Murundu, em Padre Miguel, também na Zona Oeste. Familiares e amigos alugaram um ônibus para o translado.