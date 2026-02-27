Ambos foram conduzidos para a 27ª DP (Penha) - Reprodução / Segurança Presente

Rio – Um adolescente de 16 anos, suspeito de tentativa de roubo, foi apreendido por agentes do Segurança Presente nesta quinta-feira (26), no cruzamento entre as Rua Hanibal Porto e Licínio Rodrigues, em Irajá, Zona Norte. Ele já possuía seis passagens anteriores e um mandado de apreensão em aberto.

Um homem de 19 anos, que estava com ele no momento do crime, também terminou detido.



De acordo com o programa do governo, os guardas patrulhavam a região quando identificaram dois ocupantes de uma motocicleta sem capacete, que tentaram fugir ao avistar a equipe. No momento da abordagem, duas pessoas se aproximaram e disseram aos agentes que a dupla tentou roubar seus celulares.



Ambos foram conduzidos para a 27ª DP (Penha). O maior de idade vai responder por furto qualificado tentado, receptação e corrupção de menores. Já o menor, por ato infracional análogo a furto tentado e receptação, permanecendo à disposição da Justiça. O veículo utilizado por eles também foi apreendido.