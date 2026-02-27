Cíntia Mariano está presa desde 2022 - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 27/02/2026 10:11

Rio - O júri popular de Cíntia Mariano Dias Cabral, acusada de matar envenenada a enteada e de tentativa de homicídio contra o enteado, acontecerá na próxima quarta-feira (4). O julgamento já havia sido iniciado em outubro do ano passado, mas foi adiado depois da defesa da ré deixar o plenário alegando ausência de testemunha considerada imprescindível e falta de diligências.

O MPRJ sustenta que há prova da materialidade e autoria. De acordo com a investigação, os irmãos tiveram sintomas compatíveis com intoxicação exógena por carbamato - princípio ativo do chumbinho.

Laudos periciais apontaram que a morte de Fernanda e as lesões sofridas por Bruno ocorreram por uma ação química provocada por envenenamento. A acusação também sustenta que o crime foi praticado por motivo fútil, devido ao ciúmes da relação deles com o pai, Adeílson Jarbas Cabral, com quem Cíntia era casada.

Julgamento adiado

O júri popular de Cíntia aconteceria no dia 21 de outubro de 2025. No entanto, depois de ter um pedido de adiamento indeferido pela Justiça, a defesa da acusada decidiu abandonar o plenário. Na decisão, o juízo afirmou que o "abandono da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma deliberada constitui tática processual que atenta contra a dignidade da Justiça e o dever de lealdade processual".

Na época, a Justiça destacou que o ato gera gastos desnecessários aos cofres públicos em razão da logística que envolve a realização do júri. Por isso, multou a defesa da mulher no valor de 10 salários mínimos, além do valor correspondente ao custo para realização da sessão.

Na última audiência de instrução e julgamento do caso, que aconteceu em maio de 2023, Cíntia optou por se manter em silêncio. A única testemunha a ser interrogada foi o médico neurologista e legista da Polícia Civil, Gustavo Figueira Rodrigues, que destacou o resultado do laudo pericial de Bruno. "Apesar de não evidenciar, está claro o caso de intoxicação", discursou.

Fernanda morreu depois de ficar 12 dias internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, mesmo bairro onde o crime ocorreu. A jovem deu entrada na unidade após passar mal na casa do pai. Ela apresentou dificuldades para respirar, ficou com a língua enrolada e a boca estava coberta por espuma. No hospital, ela não teve um diagnóstico definido, o que dificultou o tratamento.