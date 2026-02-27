Foram encontrados dois quilos de haxixe - Divulgação / PRF

Publicado 27/02/2026 10:07 | Atualizado 27/02/2026 10:47

Rio - Uma passageira de 23 anos foi presa ao ser flagrada transportando droga em um ônibus interestadual, na noite desta quinta-feira (26). A abordagem aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Resende, no Sul Fluminense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT/7) fiscalizavam um coletivo que fazia o itinerário Anápolis (GO) x Rio de Janeiro, por volta das 21h, quando desconfiaram de uma das passageiras, que afirmou não ter bagagem.

No entanto, havia um bilhete registrado em seu nome, comprovando que sua mala estava no bagageiro inferior do ônibus. Durante a inspeção, foram encontrados dois pacotes contendo haxixe, totalizando dois quilos da droga.

Ainda de acordo com a corporação, a jovem relatou que pegou o material em Anápolis e levaria para uma comunidade localizada na Zona Sul do Rio. Ela informou, ainda, que aceitou realizar o transporte da substância ilícita para receber uma quantia em dinheiro.

Policiais rodoviários conduziram a mulher para a 89ª DP (Resende). Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.