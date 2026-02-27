Foram encontrados dois quilos de haxixeDivulgação / PRF
Mulher é presa com droga em ônibus interestadual na Via Dutra
Durante inspeção, foram encontrados dois pacotes contendo haxixe; material teria como destino uma comunidade na Zona Sul do Rio
Adolescente com seis passagens é apreendido por tentativa de roubo em Irajá
Um homem de 19 anos, que estava com ele no momento do crime, também foi preso
PF indicia TH Joias e Rodrigo Bacellar
Investigações apontam suspeita de vazamento de informações sigilosas para o Comando Vermelho
Júri popular de acusada de envenenar enteados acontece na próxima quarta-feira
Cíntia Mariano Dias Cabral é ré pela morte de Fernanda Cabral, de 22 anos, e por tentativa de homicídio do irmão da jovem
Mulher é presa com droga em ônibus interestadual na Via Dutra
Durante inspeção, foram encontrados dois pacotes contendo haxixe; material teria como destino uma comunidade na Zona Sul do Rio
Suderj reabre piscina da Vila Olímpica do Sampaio após 12 anos fechada
Aulas atenderão crianças, idosos e pessoas com deficiência
Ação da Cidadania faz campanha para ajudar vítimas de fortes chuvas no Sul do estado
Galpão da ONG, que fica na Gamboa, receberá doações de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.