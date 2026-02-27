Em Paraty, um temporal causou alagamentos e deixou pessoas desabrigadas nesta quinta-feira (26) - Divulgação

Publicado 27/02/2026 09:47

O galpão da instituição, que fica na Rua da Gamboa, 246, Gamboa, na Zona Portuária do Rio, ficará aberto para receber material de higiene, produtos de limpeza, água mineral e alimentos não perecíveis, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h.



Além disso, a ONG também está enviando 20 toneladas de doações para Juiz de Fora, em Minas Gerais, e localidades vizinhas, e segue ampliando a resposta humanitária junto aos comitês que atuam na região.



Desde 2021, quando a campanha foi criada, dezenas de cidades atingidas por catástrofes receberam suporte, como Rio Grande do Sul, Roraima, Acre, Maranhão, Tocantins, Pará, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Paraná.