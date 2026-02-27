Veículo utilizado pela dupla para praticar roubos foi apreendido - Divulgação / PMERJ

Publicado 27/02/2026



Rio – Dois homens acusados de praticar roubos pela Zona Sul foram presos após uma perseguição policial com tiroteio, na noite desta quinta-feira (26), no Aterro do Flamengo, na altura do Hotel Glória. Um deles, Sandro da Silva Vicente, 25, é apontado como o assassino do ex-secretário de turismo da Argentina, Gaston Fernando Burlon , nos acessos à comunidade do Escondidinho, em 2024.

De acordo com a PM, agentes do 2º BPM (Botafogo) acompanhavam em tempo real o carro utilizado pela dupla para praticar roubos na região, quando perceberam que eles seguiam em direção ao Centro. Com as informações, as equipes conseguiram abordar o veículo nas proximidades do Aterro.

Ainda segundo a corporação, houve intensa troca de tiros durante a abordagem e Sandro, que estava no banco do passageiro, ficou ferido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O segundo envolvido, que tinha 11 passagens criminais e não teve a identidade divulgada, também se feriu e se encontra na unidade. Ambos estão presos sob custódia. O automóvel, que era clonado, e a arma usada pela dupla foram apreendidos.

Um motoboy que preferiu não se identificar relatou ao DIA a cena que presenciou, pouco antes de realizar uma entrega no bairro: "Foi um susto, mas estou bem, graças a Deus. Eu estava a caminho de uma entrega, quando o sinal da Rua do Russel fechou, e os policiais desconfiaram do veículo logo à minha frente. Mandaram descer do carro, mas eles não obedeceram a ordem de parada, e então, eu ouvi uma troca de tiros. Só deu tempo de jogar a moto no chão e me abrigar atrás de um veículo próximo. Mesmo assim, os bandidos abrigam fuga e a perseguição seguiu pela Avenida Augusto Severo. Eu vi quando perderam o controle do carro, bateram no meio fio, e um deles ficou baleado, no banco do carona.”

Gaston Fernando Burlon seguia com a família para o Cristo Redentor, em dezembro de 2024, quando entrou por engano na Rua Cândido de Oliveira, um dos trechos da favela, e foi alvejado.



*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo