Bope atua no Andaraí para prender criminosos envolvidos em disputas territoriais - Reprodução / Redes Sociais

Bope atua no Andaraí para prender criminosos envolvidos em disputas territoriaisReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/02/2026 07:53

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta sexta-feira (27), uma operação na área de mata do Andaraí, na Zona Norte. Moradores relataram intensos tiroteios.

Segundo a PM, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) buscaram prender envolvidos em disputas territoriais na região. A operação terminou sem prisões e apreensões.

Nas redes sociais, moradores da região informaram que ocorreram intensos tiroteios no início da manhã. "Esperaram dar 6h para ter tiroteio no Andaraí. Chega!", comentou um internauta. "Dia começando com muita chuva, temporal e tiros no Andaraí", escreveu outro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), quatro escolas foram impactadas pela operação.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que uma clínica da família que atende a região suspendeu as atividades externas, como as visitas domiciliares. O atendimento na unidade seguiu normal.

Morte de mulher

No último dia 14, uma mulher morreu após ser baleada no Andaraí. Informações iniciais dão conta de que Daiana dos Santos Gonzaga, de 37 anos, foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre os traficantes do Comando Vermelho (CV), que dominam a região, e rivais do Terceiro Comando Puro (TCP).

A vítima estava em uma moto quando ficou ferida. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.