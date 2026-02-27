Publicado 27/02/2026 00:00

A Câmara dos Deputados aprovou o acordo entre Mercosul e União Europeia, reforçando a agenda de integração comercial. O avanço amplia previsibilidade ao setor produtivo, mas o impacto dependerá da ratificação externa e da capacidade interna de competir.

A prisão de Adilsinho em operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro reforça a atuação integrada no combate a organizações criminosas. A ação evidencia coordenação entre forças estaduais e federais na repressão a estruturas consolidadas no Rio.