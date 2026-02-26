Local apresentava más condições de conservação - Reprodução/WhatsApp

Local apresentava más condições de conservaçãoReprodução/WhatsApp

Publicado 26/02/2026 20:28

Rio – Agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) interditaram, na manhã desta quinta-feira (26), um asilo clandestino em Padre Miguel, na Zona Oeste. O estabelecimento, que apresentava más condições de conservação, não possuía a documentação necessária.

A partir de uma denúncia anônima, os policiais - com apoio de equipes da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - chegaram ao imóvel, situado na Rua Professor Carlos Venceslau, onde encontraram dois idosos e uma cuidadora - não há informações para onde os três foram encaminhados.

Os agentes identificaram a responsável pelo local, que não apresentou a ILPI, licença para operar uma Instituição de Longa Permanência para Idosos. Ela será investigada por exercício irregular atividade. O espaço permaneceu integralmente fechado.