Local apresentava más condições de conservaçãoReprodução/WhatsApp
Polícia interdita asilo clandestino na Zona Oeste
Responsável pelo local será investigada por exercício irregular atividade
Justiça Federal condena André Ceciliano por improbidade e impõe multa de R$ 86 mil
Decisão do TRF-2 também prevê suspensão dos direitos políticos por seis anos, mas punição ainda depende do fim dos recursos
Cinco pessoas são indiciadas por incêndio no Shopping Tijuca
Inquérito concluiu que houve falhas de gestão, demora na comunicação aos bombeiros e erros nos protocolos de segurança
Homem em situação de rua é preso por usar cães para atacar moradores na Tijuca; veja vídeo
Outras duas pessoas nas mesmas condições acabaram detidas. Os animais foram resgatados e levados para um abrigo público
Casal é preso por pedir fotos íntimas a crianças na Região dos Lagos
Um deles ainda responde pelo estupro de um menino autista de 7 anos e do irmão dele, de 4
Ato em memória de Marielle Franco é cancelado após alerta de temporal
Organizadores não conseguiriam garantir a segurança e proteção das pessoas envolvidas em caso de chuva forte
