Kelvyn (à frente) e Jaqson foram presos nesta quinta (26) - Reprodução/WhatsApp

Publicado 26/02/2026 17:37

Rio – O casal Jaqson Souza do Nascimento, de 42 anos, e Kelvyn Clayton Paixão da Rocha Vieira, de 27, foram presos, nesta quinta-feira (26), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, por pagarem a crianças para que enviassem fotos íntimas a eles. Um deles ainda responde pelo estupro de dois irmãos.

Segundo a Polícia Civil, em 2024, um político procurou a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) para denunciar que seu filho e um amigo, ambos de aproximadamente 12 anos na época, haviam sido abordados por um homem, que se apresentava como advogado e trabalhava em um escritório vizinho à escola das vítimas.

O homem em questão era Jaqson, que, tendo Kelvyn como comparsa, transferia quantias em dinheiro para os meninos em troca de imagens pornográficas deles: “O pai nos apresentou os comprovantes de Pix. Falamos com os garotos, que nos confirmaram que o Jaqson pedia as fotos e pagava por isso”, afirmou a delegada assistente da DCAV, Maria Luiza Machado, à reportagem de O DIA.

A partir desse episódio, a especializada conseguiu um mandado de busca e apreensão contra Jaqson. Um dos endereços ligados ao abusador era uma kitnet de dois andares, onde o criminoso residia no andar de cima, havia cerca de duas semanas, enquanto um conhecido morava no de baixo.

No local, os agentes não encontraram o advogado, mas foram recebidos por uma mulher. Durante as diligências, notaram que um menino autista de 7 anos, presente no imóvel, passou a demonstrar nervosismo ao ouvir o nome de Jaqson. Indagado pelos policiais, ele revelou que fora estuprado pelo criminoso, junto com seu irmão mais novo, de 4 anos.

A história, ainda de acordo com as investigações da DCAV, fica ainda mais escabrosa pelo fato de que o próprio Kelvyn, então comparsa e companheiro de Jaqson na época dos abusos, havia denunciado o próprio advogado por violência sexual anos antes.

“Por volta de 2012, Kelvyn fez registro de ocorrência na 128ª DP (Rio das Ostras), acusando Jaqson de estupro, na ocasião em que se conheceram”, detalhou a delegada Maria Luiza, concluindo: “Então temos dois abusadores, sendo um deles a vítima do outro, em 2012, e agora, os dois juntos pediram fotos dos dois garotos na escola, e ainda houve o estupro dos irmãos”.

Jaqson e Kelvin chegaram a viajar para outros estados, a fim de despistar a polícia, antes de serem detidos em um endereço residencial nesta quinta. Contra eles, os agentes cumpriram mandado de prisão por estupro de vulnerável.