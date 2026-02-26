Incêndio no Shopping Tijuca começou no subsolo do prédio - Érica Martin/ Arquivo O Dia

Publicado 26/02/2026 18:57

Adriana Santilhana Nietupski e Pedro Paulo Alvares, superintendente e gerente de operações do shopping, respectivamente, foram indiciados por incêndio doloso qualificado pela morte, lesão corporal culposa, crime de perigo para a vida ou saúde de terceiros e fraude processual. Renata Barcelos Pereira Noronha, gerente de negócios do centro comercial, responderá pelos mesmos delitos, exceto fraude processual. Além deles, Fabio Arruda soares e Felipe Gonçalves Franciscone, funcionários da loja Bell'Art, onde o fogo começou, foram indiciados por incêndio doloso e lesão corporal.



As investigações apontaram uma sucessão de falhas que contribuíram para a morte da bombeira civil Emellyn Silva Aguiar Menezes e do supervisor de segurança Anderson Aguiar, além de deixarem quatro pessoas feridas. Ao todo, 38 pessoas foram ouvidas. Os depoimentos e laudos evidenciaram problemas na comunicação após o início das chamas, ausência de alarmes eficazes, evacuação desorganizada, treinamento insuficiente e demora na transmissão de informações precisas sobre o incêndio.



Também foi constatado que a loja não possuía alvará do Corpo de Bombeiros e que o shopping não dispunha de sistema de exaustão adequado para o controle da fumaça. Houve ainda atraso no acionamento da corporação. "O botão de pânico foi pressionado às 18h04, o chamado aos Bombeiros ocorreu apenas às 18h27 e, de forma célere, as equipes chegaram às 18h40", informou a delegacia.



Em relação à fraude processual, apurou-se que responsáveis pelo shopping permitiram a entrada de pessoas em área interditada, e a saída de item que era importante para a investigação.

O que diz o laudo técnico



O laudo técnico concluiu que o incêndio teve origem elétrica previsível, em ambiente inadequado do ponto de vista técnico, sendo agravado por falhas estruturais e de segurança. O documento destaca instalações elétricas em desacordo com normas técnicas, elevada carga de incêndio — inclusive em áreas técnicas —, falhas de compartimentação, atuação insuficiente dos sistemas de combate e ausência de controle eficiente de fumaça. Segundo os peritos, esses fatores contribuíram diretamente para a magnitude e a rápida propagação das chamas.