André Ceciliano, ex-presidente da AlerjDivulgação/Alerj
O processo trata de fatos ocorridos entre 2001 e 2004, período em que Ceciliano comandava a prefeitura de Paracambi (RJ). Segundo a decisão judicial, houve falhas em procedimentos administrativos ligados à aquisição de ambulâncias com recursos federais.
Além da penalidade financeira, o tribunal determinou a suspensão dos direitos políticos do secretário pelo prazo de seis anos. No entanto, a medida só produzirá efeitos após o encerramento definitivo do processo, já que ainda cabem recursos às instâncias superiores.
O desembargador Ricardo Perlingeiro, relator do caso, afastou a acusação de enriquecimento ilícito. Com isso, a condenação não provoca, neste momento, enquadramento automático nas regras de inelegibilidade previstas pela legislação eleitoral.
A decisão também fixou valores a serem ressarcidos, considerando prejuízos aos cofres públicos decorrentes das irregularidades identificadas. Somadas as sanções aplicadas aos demais envolvidos, as cifras ultrapassam a casa das centenas de milhares de reais.
Por meio de nota, a defesa de Ceciliano afirmou que ela já foi absolvido na esfera criminal em relação aos fatos e sustentou que a condenação atual não impede eventual candidatura.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.