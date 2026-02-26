Luiz Ramos Filho, secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, ao lado de Ricardo Fonseca Lima - Cristina Rigitano/Divulgação

Rio - Três moradores em situação de rua, que viviam na Rua Professor Gabizo, na Tijuca, Zona Norte do Rio, foram presos nesta quinta-feira (26) após uma ação da prefeitura. Entre os detidos está Ricardo Fonseca Lima, que, segundo relatos de moradores, possui comportamento agressivo com a vizinhança e usava quatro cães para intimidar e atacar pessoas que circulam na região. Veja vídeo abaixo.

Os animais foram resgatados pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), e os moradores em situação de rua, encaminhados para a 18ª DP (Praça da Bandeira). Segundo moradores do edifício de número 85 da Rua Professor Gabizo, eles vinham sofrendo ameaças de Ricardo, que vivia na porta do prédio há anos.



De acordo com o secretário da SMPDA, imagens de câmeras de segurança, registradas desde 2024, mostram que ele dava ordens para que seus cães atacassem várias pessoas. Uma das vítimas, uma idosa que pediu para não ser identificada, foi atacada, caiu e sofreu fratura em uma das mãos.



Luiz Ramos recebeu a denúncia e acionou equipes da prefeitura, que foram ao local para resgatar os animais. No entanto, ao chegarem, houve muita confusão. Com uma barra de ferro, Ricardo tentou impedir os agentes de levarem os cães. Outros dois moradores em situação de rua também desacataram os agentes públicos e partiram para o confronto, momento em que foram detidos.



Os três acabaram contidos e receberam voz de prisão, momento em que teve início uma briga generalizada entre moradores. Parte concordava com a ação, enquanto outros discordavam. Na mochila de Ricardo, foram encontradas drogas.



O vereador tentou apartar a situação e também acabou sendo agredido. "Há anos sofremos com esta situação. Temos imagens das câmeras de segurança que mostram este homem botando os animais para atacar as pessoas e traficando drogas na porta do edifício", contou Paula de Melo, funcionária do Ministério Público Estadual.



"Diariamente as pessoas são atacadas por esses animais. Ele vende drogas. Ele xinga as pessoas. Vivemos há anos sob estresse. Temos vídeos que provam tudo. Todo dia é essa confusão", contou a pedagoga Paula Rocha.



O caso foi registrado na 18ª DP. "Os animais foram levados para o abrigo público da prefeitura, onde receberão os cuidados veterinários, serão cuidados, vacinados, castrados e colocados para adoção", afirmou o secretário Luiz Ramos Filho.





