Luiz Ramos Filho, secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, ao lado de Ricardo Fonseca LimaCristina Rigitano/Divulgação
De acordo com o secretário da SMPDA, imagens de câmeras de segurança, registradas desde 2024, mostram que ele dava ordens para que seus cães atacassem várias pessoas. Uma das vítimas, uma idosa que pediu para não ser identificada, foi atacada, caiu e sofreu fratura em uma das mãos.
Luiz Ramos recebeu a denúncia e acionou equipes da prefeitura, que foram ao local para resgatar os animais. No entanto, ao chegarem, houve muita confusão. Com uma barra de ferro, Ricardo tentou impedir os agentes de levarem os cães. Outros dois moradores em situação de rua também desacataram os agentes públicos e partiram para o confronto, momento em que foram detidos.
Morador em situação de rua é preso por usar cães para atacar moradores na Tijuca, Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (26)— Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2026
Crédito: Cristina Rigitano/Divulgação pic.twitter.com/4PcHVI3qv4
"Diariamente as pessoas são atacadas por esses animais. Ele vende drogas. Ele xinga as pessoas. Vivemos há anos sob estresse. Temos vídeos que provam tudo. Todo dia é essa confusão", contou a pedagoga Paula Rocha.
O caso foi registrado na 18ª DP. "Os animais foram levados para o abrigo público da prefeitura, onde receberão os cuidados veterinários, serão cuidados, vacinados, castrados e colocados para adoção", afirmou o secretário Luiz Ramos Filho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.