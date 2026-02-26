Renato Costa Silva, conhecido como 'RX' ou 'Renatinho', estava com uma pistola no bairro Trindade, em São Gonçalo - Divulgação

Renato Costa Silva, conhecido como 'RX' ou 'Renatinho', estava com uma pistola no bairro Trindade, em São GonçaloDivulgação

Publicado 26/02/2026 21:38

Renato Costa Silva, conhecido como 'RX' ou 'Renatinho' foi baleado após trocar tiros com policiais militares na noite de quarta-feira (25), no bairro Trindade, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a polícia, o suspeito tinha três mandados de prisão em aberto pelos crimes de latrocínio, tráfico de drogas e homicídio. A corporação ainda informou que ele seria integrante do Comando Vermelho.



Segundo a PM, equipes do 1º BPM (Santa Cruz) receberam denúncia de que um homem armado circulava nas proximidades do Salão de Festas Miranda, na Rua Itajubá. Ao chegarem ao local, os agentes afirmaram que o suspeito atirou contra a guarnição. Houve confronto e ele acabou ferido. Os próprios policiais prestaram socorro e o encaminharam ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Não há informações sobre o estado de saúde.



Contra ele havia três mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará — dois por homicídio e um por roubo.



Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola Glock G21 calibre .45 com numeração raspada, um carregador com 13 munições e porções de drogas: 24 gramas de crack, 3,5 gramas de cocaína e 40 gramas de haxixe.



Conforme informações das forças de segurança do Pará, Renato seria apontado como liderança de facção criminosa no município de Igarapé-Miri, na região do Baixo Tocantins. Além disso, ele é investigado por envolvimento na morte do sargento Adalto Lira, ocorrida em 13 de fevereiro de 2023, durante um assalto com refém em Ulionópolis (PA). Também há suspeita de participação em um atentado contra um delegado no município de Moju (PA).



A ocorrência foi registrada na 72ª DP (Mutuá). O caso segue sob investigação.