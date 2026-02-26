Árvore caiu e provocou falta de luz em Vila Isabel na noite desta quinta (26) - Reprodução/Facebook/COR

Publicado 26/02/2026 21:52 | Atualizado 26/02/2026 23:17

Rio – Uma árvore de grande porte caiu sobre uma fiação, na noite desta quinta-feira (26), no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, na Zona Norte, provocando falta de energia elétrica.

Questionada, a Light confirmou que o acidente provocou a interrupção do serviço. De acordo com a concessionária, boa parte dos clientes já tiveram o fornecimento restabelecido, mas alguns trechos da via seguiam às escuras até as 21h30.

A Comlurb recebeu acionamento para realizar a retirada da árvore. O Centro de Operações Rio (COR) alertou que uma faixa da 28 de Setembro precisou ser interditada, na altura da Rua Visconde de Abaeté, para o trabalho das equipes.