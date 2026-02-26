Árvore caiu e provocou falta de luz em Vila Isabel na noite desta quinta (26)Reprodução/Facebook/COR
Queda de árvore no Boulevard 28 de Setembro deixa moradores de Vila Isabel sem luz
Comlurb foi acionada para o trabalho de poda
Queda de árvore no Boulevard 28 de Setembro deixa moradores de Vila Isabel sem luz
Comlurb foi acionada para o trabalho de poda
Operação Rastreio devolve 1.000 celulares recuperados após roubos e furtos
Usuários relatam trauma após assaltos e destacam importância de fazer o boletim de ocorrência
Foragido com três mandados por homicídio é baleado após troca de tiros com a PM em São Gonçalo
Renato Costa Silva, conhecido como 'RX' ou 'Renatinho', apontado como integrante do Comando Vermelho, estava com uma pistola e portava drogas no bairro Trindade
Polícia interdita asilo clandestino na Zona Oeste
Responsável pelo local será investigada por exercício irregular atividade
Justiça Federal condena André Ceciliano por improbidade e impõe multa de R$ 86 mil
Decisão do TRF-2 também prevê suspensão dos direitos políticos por seis anos, mas punição ainda depende do fim dos recursos
Cinco pessoas são indiciadas por incêndio no Shopping Tijuca
Inquérito concluiu que houve falhas de gestão, demora na comunicação aos bombeiros e erros nos protocolos de segurança
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.