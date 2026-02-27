Rio - Fortes chuvas provocaram uma série de estragos, como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos no Rio entre a noite de quinta-feira (26) e madrugada desta sexta-feira (27). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado segue em alerta vermelho, com grande perigo de temporal.
fotogaleria
De acordo com o Centro de Operações, os bairros mais afetados do município foram Campo Grande (101,8 mm) e Santa Cruz (94,2 mm), na Zona Oeste; Jardim Botânico, Zona Sul (89,2 mm); Guaratiba, Zona Oeste (89,0 mm); e Alto da Boa Vista, Zona Norte (87,8 mm).
Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes informou que os principais problemas na cidade aconteceram em Santa Cruz, que tiveram ruas completamente alagadas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o grande volume de chuva impactou sete escolas na região. Equipes de manutenção já foram chamadas para fazer a limpeza. As aulas serão retomadas na próxima segunda-feira (2).
"Hoje é dia de evitar deslocamentos que não sejam essenciais. Em caso de chuva forte abriguem-se em locais seguros. Peço atenção especial a moradores em áreas de risco em encostas A chuva contínua encharca o solo e aumenta o risco de deslizamentos", publicou Paes.
Ainda segundo a prefeitura, pelo menos cinco árvores caíram em diferentes pontos do município: Rua Maria Luíza, altura do n° 40, Lins de Vasconcelos; Avenida Edison Passos, altura da Estrada Velha da Tijuca, Alto da Boa Vista; Rua Sílvio Romero, na altura da Rua Riachuelo, em Santa Teresa; Rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana; Boulevard 28 de Setembro, altura da Rua Visconde de Abaeté, em Vila Isabel.
Houve registro também de deslizamento na Rua São Pedro, altura da Rua Nº 24, em Cascadura, Zona Norte.
Ainda na manhã desta sexta, o Aterro do Flamengo foi interditado, no sentido Botafogo, na Zona Sul, para realização do escoamento de um bolsão d'água, na altura da Glória. A via só foi liberada por volta das 8h30.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para mais de 80 ocorrências relacionadas às chuvas, desde quinta-feira (26), sendo 33 apenas na madrugada e início da manhã desta sexta-feira (27), a maioria de inundações, alagamentos e deslizamentos. Não há registro de vítimas graves.
Segundo o Alerta Rio, nesta sexta-feira (27), a chuva continua. O tempo segue instável devido à influência de um sistema de baixa pressão no litoral do estado. A partir da tarde a chuva irá variar entre fraca e moderada, com ventos moderados, ocasionalmente fortes. A previsão é de céu nublado a encoberto ao longo do dia. As temperaturas estarão em declínio, com máxima prevista de 29°C.
Estragos em outros pontos do estado
Segundo o Cemaden, os maiores acumulados de chuvas no estado do Rio ocorreram em Paraty, Angra dos Reis, e Mangaratiba, na Costa Verde; e em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Nesses locais, as aulas foram suspensas nesta manhã.
Entre quinta (26) e sexta (27), 65 estações de alerta sonoro (sirenes) foram acionadas para aviso de chuva e 30 de mobilização de comunidades, até o momento, em Angra dos Reis, Mangaratiba, Bom Jardim, Barra Mansa, Magé, Barra do Piraí, Teresópolis e Duque de Caxias.
Nas redes sociais, imagens mostram o Centro Histórico de Paraty completamente alagado. Segundo a prefeitura, as chuvas intensas já provocaram enxurradas, alagamentos, deslizamentos e elevação do nível dos rios em diferentes pontos da cidade. Diversas pessoas chegaram a ficar desalojadas, sendo abrigadas em escolas da rede municipal.
Em Angra, a Defesa Civil acionou 20 vezes a sirene de alerta e enviou 61 mensagens de evacuação preventiva para 61 bairros. A Prefeitura abriu 30 pontos de apoio para receber os 375 desalojados.
Em Rio das Ostras, o volume de chuva na tarde de quinta chegou a 140 milímetros em uma hora. As equipes estão atuando na limpeza, desobstrução de vias, resgate e atendimento às demandas registradas por conta do temporal.
Vídeos mostram estragos nas cidades mais afetadas:
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.