Tempo segue instável no RioÉrica Martin

Publicado 27/02/2026 07:15

Rio - Fortes chuvas provocaram uma série de estragos, como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos no Rio entre a noite de quinta-feira (26) e madrugada desta sexta-feira (27). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado segue em alerta vermelho, com grande perigo de temporal.

De acordo com o Centro de Operações, os bairros mais afetados do município foram Campo Grande (101,8 mm) e Santa Cruz (94,2 mm), na Zona Oeste; Jardim Botânico, Zona Sul (89,2 mm); Guaratiba, Zona Oeste (89,0 mm); e Alto da Boa Vista, Zona Norte (87,8 mm).



Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes informou que os principais problemas na cidade aconteceram em Santa Cruz, que tiveram ruas completamente alagadas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o grande volume de chuva impactou sete escolas na região. Equipes de manutenção já foram chamadas para fazer a limpeza. As aulas serão retomadas na próxima segunda-feira (2).



"Hoje é dia de evitar deslocamentos que não sejam essenciais. Em caso de chuva forte abriguem-se em locais seguros. Peço atenção especial a moradores em áreas de risco em encostas A chuva contínua encharca o solo e aumenta o risco de deslizamentos", publicou Paes.

Ainda segundo a prefeitura, pelo menos cinco árvores caíram em diferentes pontos do município: Rua Maria Luíza, altura do n° 40, Lins de Vasconcelos; Avenida Edison Passos, altura da Estrada Velha da Tijuca, Alto da Boa Vista; Rua Sílvio Romero, na altura da Rua Riachuelo, em Santa Teresa; Rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana; Boulevard 28 de Setembro, altura da Rua Visconde de Abaeté, em Vila Isabel.

Na região de Vila Isabel, Zona Norte, moradores chegaram a ficar sem energia após queda de árvore sob fiação. De acordo com a concessionária, os clientes já tiveram o fornecimento restabelecido.

Houve registro também de deslizamento na Rua São Pedro, altura da Rua Nº 24, em Cascadura, Zona Norte.

Ainda na manhã desta sexta, o Aterro do Flamengo foi interditado, no sentido Botafogo, na Zona Sul, para realização do escoamento de um bolsão d'água, na altura da Glória. A via só foi liberada por volta das 8h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para mais de 80 ocorrências relacionadas às chuvas, desde quinta-feira (26), sendo 33 apenas na madrugada e início da manhã desta sexta-feira (27), a maioria de inundações, alagamentos e deslizamentos. Não há registro de vítimas graves.

Segundo o Alerta Rio, nesta sexta-feira (27), a chuva continua. O tempo segue instável devido à influência de um sistema de baixa pressão no litoral do estado. A partir da tarde a chuva irá variar entre fraca e moderada, com ventos moderados, ocasionalmente fortes. A previsão é de céu nublado a encoberto ao longo do dia. As temperaturas estarão em declínio, com máxima prevista de 29°C.

Estragos em outros pontos do estado

Segundo o Cemaden, os maiores acumulados de chuvas no estado do Rio ocorreram em Paraty, Angra dos Reis, e Mangaratiba, na Costa Verde; e em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Nesses locais, as aulas foram suspensas nesta manhã.



Entre quinta (26) e sexta (27), 65 estações de alerta sonoro (sirenes) foram acionadas para aviso de chuva e 30 de mobilização de comunidades, até o momento, em Angra dos Reis, Mangaratiba, Bom Jardim, Barra Mansa, Magé, Barra do Piraí, Teresópolis e Duque de Caxias.

Nas redes sociais, imagens mostram o Centro Histórico de Paraty completamente alagado. Segundo a prefeitura, as chuvas intensas já provocaram enxurradas, alagamentos, deslizamentos e elevação do nível dos rios em diferentes pontos da cidade. Diversas pessoas chegaram a ficar desalojadas , sendo abrigadas em escolas da rede municipal.

Em Angra, a Defesa Civil acionou 20 vezes a sirene de alerta e enviou 61 mensagens de evacuação preventiva para 61 bairros. A Prefeitura abriu 30 pontos de apoio para receber os 375 desalojados.

Em Rio das Ostras, o volume de chuva na tarde de quinta chegou a 140 milímetros em uma hora.

As equipes estão atuando na limpeza, desobstrução de vias, resgate e atendimento às demandas registradas por conta do temporal.

