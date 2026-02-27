Chefe e operadora financeira foram presos em motel de São Gonçalo - Divulgação / PCERJ

Publicado 27/02/2026 08:49

Rio – O chefe e a operadora financeira de uma organização criminosa especializada em roubos a residências de luxo e explosões de caixas eletrônicos, ligada ao Comando Vermelho (CV), foram presos na manhã desta sexta-feira (27), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Eles estavam foragidos desde a última quarta-feira (25), quando ocorreu uma operação contra o grupo.

Segundo a Polícia Civil, a dupla foi localizada em um motel, após desdobramentos das investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).

Ainda de acordo com a corporação, o homem era responsável pelo planejamento das ações, definição dos alvos, organização da logística interestadual e divisão dos valores obtidos com os crimes. Já a mulher atuava na movimentação dos recursos ilícitos, intermediando transações e ocultando a origem do dinheiro.

Na quarta-feira (25), foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 32 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. A investigação indica que o grupo tinha atuação interestadual, estrutura hierarquizada e divisão de funções.

Cerca de R$ 30 milhões teriam sido movimentados ao longo de cinco anos por meio de contas de pessoas físicas e jurídicas utilizadas para esconder a origem dos valores.

Parte do dinheiro seria lavado em uma joalheria de Niterói, que também é investigada por ligação com a ocultação de recursos do tráfico de drogas no Complexo do Viradouro. A apuração aponta para a conexão entre crimes patrimoniais e o financiamento do tráfico armado.

As diligências seguem para identificar outros envolvidos e analisar o material apreendido.