Corrente humana salva homem de ser levado pela enxurradaDivulgação/Reprodução Rede Social
Chuva forte em Paraty provoca alagamentos e deixa famílias ilhadas
Além de queda de árvores na Rio-Santos com interdição da via. Um homem arrastado pela correnteza foi salvo por corrente humana
Homem de 62 anos que teve o carro arrastado pela correnteza foi encontrado sem vida em Paraty
Ele teria arriscado atravessar a ponte durante o temporal de domingo. O corpo foi localizado pelos bombeiros na madrugada dessa segunda-feira (23)
Temporal atinge Paraty e provoca alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos
Além de interdição na rodovia Rio-Santos. Bombeiros e Defesa Civil, procuram um carro, com uma família que teria desaparecido, neste domingo (22) quando passava por uma ponte por cima da cachoeira
Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Paraty
No bairro Saco do Mamanguá, com o apoio da Marinha do Brasil
Turistas caem na folia em Paraty
A cidade abre alas para o carnaval da Paz, com desfiles de blocos arrastando uma multidão pelas ruas do centro histórico. O tradicional bloco da Lama atrai turistas do mundo inteiro
