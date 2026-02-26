Corrente humana salva homem de ser levado pela enxurrada - Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 26/02/2026 20:17

Paraty - O temporal que atingiu Paraty na tarde desta quinta-feira(26) trouxe transtornos aos moradores de na cidade da costa verde. Ruas inundadas pela chuva, viraram um rio e queda de árvores na rodovia Rio-Santos, tem mobilizado os órgãos e secretarias do governo. O volume de chuva chegou a 162,3mm, em 24h, de acordo com o CEMADEN-RJ.

Rua virou um rio na comunidade do Condado Divulgação/Reprodução Rede Social

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros foram acionados e estão de prontidão para atendimento à população. Houve transbordamentos em diferentes pontos da cidade. De acordo com a prefeitura, já existe a confirmação de pessoas desalojadas, mas ainda não há números exatos. As equipes estão nas ruas para viabilizar a abertura de abrigos.

Passageiros buscam abrigo no ponto de ônibus em Paraty que é tomado pela chuva Divulgação

Na rodovia Rio-Santos, uma árvore que caiu na hora do temporal interditou uma das vias na altura do bairro Várzea do Corumbê. O trânsito chegou a fluir em meia pista. Neste momento (19h44) segue sem retenção, porém lento, devio aos bolsões de água na pista.

Em um vídeo que circula na rede social moradores tentam deixar o ponto do ônibus com auxílio de uma corda, passando por uma correnteza. A rua virou um rio. Um homem foi arrastado pela força da água outras pessoas que viram a cena se uniram formando uma corrente humana e retirando o rapaz da água.

Rio-Santos altura do bairro Várzea do Corumbê Divulgação

Segundo a prefeitura, além do bairro Várzea do Corumbê outros bairros foram atingidos pelos alagamentos e deslizamentos de terra, são eles:

Pantanal, Ponte Branca, Condado, Jabaquara, Ilha das Cobras, Jacu, Corisco, Coriscão, Canto Verde, Mangueira.