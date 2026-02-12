Centro histórico de ParatyDivulgação/Arquivo PMP
Durante o período, as ruas ganham música e cor, enquanto a baía, as ilhas e as cachoeiras revelam um outro ritmo possível para quem busca alternar entre celebração e contemplação. O município oferece experiências que passam pelos blocos e cortejos, mas também por passeios de barco, trilhas em meio à Mata Atlântica e vivências ligadas às tradições locais.
A força cultural de Paraty está presente nas expressões caiçaras, nas comunidades indígenas e quilombolas e na gastronomia que valoriza ingredientes e saberes da região. Esse conjunto transforma a cidade em um destino que reúne festa, identidade e paisagens únicas e apaixonantes.
Reconhecido como um dos carnavais mais autênticos do estado do Rio de Janeiro, o Carnaval de Paraty mantém as características do chamado “carnaval de interior”, com bandinhas, blocos tradicionais, bonecos do folclore local e marchinhas que animam as ruas de pedra do Centro Histórico. Entre os destaques estão os blocos Vamos que Tô, Unidos da Ilha, Paraty do Amanhã, Tribo do Samba, Meninos do Pontal e Arrastão do Jabaquara, além da tradicional participação da Banda Santa Cecília.
Um dos momentos mais emblemáticos da festa é o Bloco da Lama, existente desde a década de 1980. A manifestação reúne foliões que se cobrem com a lama da Praia do Jabaquara e desfilam pelas ruas caracterizados como uma tribo pré-histórica, mantendo viva uma das expressões culturais mais marcantes do carnaval paratiense.
Além do Centro Histórico, a programação se estende a bairros e comunidades como Prainha, Tarituba, Campinho e Trindade, garantindo que a folia alcance diferentes regiões do município.
Com uma proposta voltada à valorização das raízes culturais e à convivência familiar, o Carnaval de Paraty se consolida como uma opção segura e democrática para moradores e visitantes.
Prefeitura entrega nova UBS à comunidade do Mamanguá
A Unidade Básica de Saúde fortalece o atendimento e amplia o cuidado com a população costeira de Paraty
Temporal atinge Paraty e causa deslizamento de terra interditando o acesso à Trindade
Segundo a Defesa Civil Municipal não há registro de vítimas, nem desabrigados e nem desalojados. A cidade segue monitorada pelos agentes, avaliação de um geólogo e funcionários da secretaria de Obras e Assistência Social nas áreas afetadas
Líder de facção criminosa na Costa Verde é morto em confronto com a Polícia Civil
Em Paraty. Durante operação conjunta da DRE-CAP e 166ª DP (Angra). Vulgo "Bigode" liderava o tráfico de drogas em Angra e Paraty. Ele é apontado como envolvido na morte do policial civil, em setembro na presença do filho ao sair da igreja no Balneário e de um ataque a outro agente em julho de 2025
Homem é preso no Taquari com mais de 2 kg de drogas
Policiais Militares estavam em patrulhamento no bairro. O suspeito tentou fugir mas foi cercado
Carro de família é atingido com a queda de uma árvore deixando quatro vítimas, uma fatal
Em Paraty, na tarde deste domingo (1º) quando a cidade foi atingida por um temporal
