Publicado 12/02/2026 20:33

Paraty - A cidade de Paraty vive o Carnaval como um destino que vai além da folia e se destaca por reunir, em um mesmo lugar, natureza exuberante, cultura e um patrimônio histórico que atravessa gerações.

Durante o período, as ruas ganham música e cor, enquanto a baía, as ilhas e as cachoeiras revelam um outro ritmo possível para quem busca alternar entre celebração e contemplação. O município oferece experiências que passam pelos blocos e cortejos, mas também por passeios de barco, trilhas em meio à Mata Atlântica e vivências ligadas às tradições locais.

A força cultural de Paraty está presente nas expressões caiçaras, nas comunidades indígenas e quilombolas e na gastronomia que valoriza ingredientes e saberes da região. Esse conjunto transforma a cidade em um destino que reúne festa, identidade e paisagens únicas e apaixonantes.

Entre mar, montanha e história, Paraty se consolida como um dos cenários mais completos do país neste período, permitindo que moradores e visitantes vivam o Carnaval em diferentes ritmos, em uma cidade que combina celebração, memória e natureza de forma singular.

Tradicionais blocos de Rua

De sexta-feira (13) até terça-feira, (17) feriado de Carnaval, Paraty, na Costa Verde fluminense, entra oficialmente no clima da folia com uma programação que valoriza a tradição, a cultura popular e o espírito comunitário em um dos cenários históricos mais preservados do país.

Reconhecido como um dos carnavais mais autênticos do estado do Rio de Janeiro, o Carnaval de Paraty mantém as características do chamado "carnaval de interior", com bandinhas, blocos tradicionais, bonecos do folclore local e marchinhas que animam as ruas de pedra do Centro Histórico. Entre os destaques estão os blocos Vamos que Tô, Unidos da Ilha, Paraty do Amanhã, Tribo do Samba, Meninos do Pontal e Arrastão do Jabaquara, além da tradicional participação da Banda Santa Cecília.

Um dos momentos mais emblemáticos da festa é o Bloco da Lama, existente desde a década de 1980. A manifestação reúne foliões que se cobrem com a lama da Praia do Jabaquara e desfilam pelas ruas caracterizados como uma tribo pré-histórica, mantendo viva uma das expressões culturais mais marcantes do carnaval paratiense.

Além do Centro Histórico, a programação se estende a bairros e comunidades como Prainha, Tarituba, Campinho e Trindade, garantindo que a folia alcance diferentes regiões do município.

Com uma proposta voltada à valorização das raízes culturais e à convivência familiar, o Carnaval de Paraty se consolida como uma opção segura e democrática para moradores e visitantes.





