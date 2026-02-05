Trabalho das equipes da prefeitura em Trindade para liberação do acessoDivulgação/reprodução rede social
Segundo o secretário municipal de Defesa Civil, Sidney Oliveira, ninguém ficou ferido. Ele informou ainda que não há residência próxima ao local do deslizamento. Equipes foram acionadas logo após a ocorrência e com apoio da Secretaria de Obras, realizaram a desobstrução da via, permitindo a liberação do tráfego com segurança ainda durante a noite.
Na manhã desta quinta-feira (5), técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Obras, inclusive com a presença de um geólogo, retornaram ao local para avaliar o trecho atingido, com análise das condições do terreno e identificação de possíveis riscos de novos deslizamentos. O objetivo é identificar se há necessidade de obra emergencial no local.
Além do trabalho das equipes nas ruas, a Secretaria de Assistência Social está em atendimento nas áreas onde houve registro de residências afetadas para avaliar a situação das famílias.
A Prefeitura informou que mantém equipes nas áreas impactadas pelas chuvas, realizando ações de monitoramento, atendimento e prevenção. A Defesa Civil segue acompanhando a previsão do tempo e monitorando o município.
Temporal atinge Paraty e causa deslizamento de terra interditando o acesso à Trindade
Segundo a Defesa Civil Municipal não há registro de vítimas, nem desabrigados e nem desalojados. A cidade segue monitorada pelos agentes, avaliação de um geólogo e funcionários da secretaria de Obras e Assistência Social nas áreas afetadas
Líder de facção criminosa na Costa Verde é morto em confronto com a Polícia Civil
Em Paraty. Durante operação conjunta da DRE-CAP e 166ª DP (Angra). Vulgo "Bigode" liderava o tráfico de drogas em Angra e Paraty. Ele é apontado como envolvido na morte do policial civil, em setembro na presença do filho ao sair da igreja no Balneário e de um ataque a outro agente em julho de 2025
Homem é preso no Taquari com mais de 2 kg de drogas
Policiais Militares estavam em patrulhamento no bairro. O suspeito tentou fugir mas foi cercado
Carro de família é atingido com a queda de uma árvore deixando quatro vítimas, uma fatal
Em Paraty, na tarde deste domingo (1º) quando a cidade foi atingida por um temporal
Carnamar 2026 promete colorir o mar de Paraty
Com folia, música e tradição. Neste ano com a participação dos blocos de rua da cidade
Paraty, sede do 9º Encontro Mulheres em Movimento
Nesta quarta-feira (28) das 15h às 17h, no Cine Mais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.