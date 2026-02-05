Trabalho das equipes da prefeitura em Trindade para liberação do acesso - Divulgação/reprodução rede social

Trabalho das equipes da prefeitura em Trindade para liberação do acessoDivulgação/reprodução rede social

Publicado 05/02/2026 11:58 | Atualizado 05/02/2026 11:59

Paraty - O temporal que atingiu a cidade de Paraty, na noite dessa quarta-feira (4), provocou deslizamento de uma barreira na estrada de acesso à Trindade. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 35 milímetros de precipitação em aproximadamente meia hora de chuva.



Segundo o secretário municipal de Defesa Civil, Sidney Oliveira, ninguém ficou ferido. Ele informou ainda que não há residência próxima ao local do deslizamento. Equipes foram acionadas logo após a ocorrência e com apoio da Secretaria de Obras, realizaram a desobstrução da via, permitindo a liberação do tráfego com segurança ainda durante a noite.



Na manhã desta quinta-feira (5), técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Obras, inclusive com a presença de um geólogo, retornaram ao local para avaliar o trecho atingido, com análise das condições do terreno e identificação de possíveis riscos de novos deslizamentos. O objetivo é identificar se há necessidade de obra emergencial no local.



Além do trabalho das equipes nas ruas, a Secretaria de Assistência Social está em atendimento nas áreas onde houve registro de residências afetadas para avaliar a situação das famílias.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Carlos Pereira, informou que houve ponto de alagamento, sem gravidade. Quanto a estrada de Paraty-Cunha continua sendo realizada intervenções pelo Estado, além da parceria com SOS Paraty- Cunha, que apoia o município em algumas demandas. A estrada precisou ser interditada depois que parte do asfalto foi cedido, formando uma cratera, com temporais ocorridos, no ano passado.



A Prefeitura informou que mantém equipes nas áreas impactadas pelas chuvas, realizando ações de monitoramento, atendimento e prevenção. A Defesa Civil segue acompanhando a previsão do tempo e monitorando o município.

