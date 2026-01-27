Paraty diz não à violência contra a mulher - Divulgação/Reprodução imagem internet

Paraty diz não à violência contra a mulher

Publicado 27/01/2026 17:51

Paraty - A prefeitura de Paraty, através da Coordenadoria Especial da Mulher, estará realizando nesta quarta-feira,(28) o 9º Encontro Mulheres em Movimento. O evento faz parte do calendário e tem por objetivo chamar atenção da população sobre a violência contra a mulher que vem crescendo a cada dia no país.

Representantes da sociedade civil organizada, da segurança pública e personalidades estarão presentes ao debate. Além de um City Tour, o evento contará com palestras sobre o tema e um monólogo que vai focar a violência vivida pela classe feminina na atualidade. Os números são alarmantes. Uma pesquisa divulgada em 2025 pela DataSenado, mostra que 3,7 milhões de brasileiras sofreram violência doméstica ou familiar, com destaque nos casos de stalking (+34,5%) e recorde de feminicídio- cerca de quatro mulheres são mortas por dia. A maioria das agressões (71%) acontecem na presença de crianças, dentro de casa e pelo companheiro das vítimas.

Números Principais e Recentes (2025/2026):

Feminicídios: 718 casos registrados apenas no primeiro semestre de 2025, indicando aumento. O ano de 2025 bateu recorde com ao menos 1.470 registros, superando 2024.

Violência Doméstica: Atingiu 3,7 milhões de brasileiras em 2025. Em 2023, houve 258,9 mil casos de lesão corporal no contexto doméstico, alta de 9,8%.

Stalking: Aumento de 34,5% nos registros em 2023, com 77.083 casos.

Estupros: Recorde em 2023 com 83.988 mulheres vítimas, o que equivale a um estupro a cada seis minutos. No primeiro semestre de 2025, foram contabilizados 33.999 casos.

Perfil do Agressor: Cônjuges, namorados ou ex-parceiros somam a maioria dos casos (40% a 52%).

Violência Psicológica: É a mais comum (89%), seguida de moral (77%) e física (76%).

Contexto da Violência:

Crianças Presentes: 71% das mulheres relataram que crianças estavam presentes durante a agressão doméstica.

Recorrência: Quase 60% das mulheres sofrem violência há menos de seis meses, indicando caráter contínuo.

Denúncias: O Ligue 180 registrou 877.197 atendimentos entre janeiro e outubro de 2025, com aumento no uso de WhatsApp.

Descumprimento de Medidas: 48% das mulheres que sofreram violência relataram que houve descumprimento de medidas protetivas.

Violência Digital: Uma em cada dez brasileiras já sofreu violência digital.

A coordenadora da pasta Marly Cardoso convida toda a população a participar da discussão em torno do tema que tem crescido nos últimos anos. O encontro será realizado das 15h às 17h, no Cine +, com a entrada franca.