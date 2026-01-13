Turismo grita por liberdade na cidade histórica de ParatyDivulgação/Rede Social Turismo Paraty
Um turista que preferiu não se identificar, à nossa reportagem, com medo, disse que nesse final de semana, presenciou a atuação dos criminosos, impondo cobrança de taxas, durante abordagem de um grupo de visitantes que queria explorar as trilhas de Paraty.
Na praia do Sono, um dos destinos mais procurados por turistas na alta temporada, há relatos de cobrança de taxas a barqueiros responsáveis pelo transporte local. Com medo de represálias, em dezembro, moradores organizaram uma manifestação contra a exigência dos pagamentos, sem identificar de onde partia a cobrança. A atitude provocou uma reação direta da facção.
No mesmo mês, um fórum de discussões de moradores em uma rede social, foi aberto para solucionar o problema e evitar prejuízo à comunidade caiçara. A discussão foi fechada, após um perfil anônimo que se apresentou como integrante do Comando Vermelho, defender a cobrança. O texto afirmava que a medida não tinha caráter de extorsão, mas buscava “criar uma reserva” para ajudar barqueiros em situações de emergência, como falta de combustível ou problemas mecânicos. Terminando em tom ameaçador: “Não vamos admitir que línguas de trapo tentem desestabilizar o que foi construído com respeito. Quem tem proceder sabe quem é quem, quem não tem a vida ensina a ter postura. Estamos de olho em tudo.”
