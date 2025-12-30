Uniforme da rede pública municipal de Paraty em 2026Divulgação/PMP
A principal novidade deste ano é a inclusão de calça jeans no kit de uniforme, ampliando as opções de vestuário para os alunos. O conjunto é composto por camisas brancas e azuis, regatas, calças, bermudas, short-saia e jaquetas, contemplando diferentes necessidades e faixas etárias.
Ao todo, foram adquiridos aproximadamente 41 mil itens, que atenderão todos os estudantes da rede municipal — incluindo escolas das áreas centrais, rurais e costeiras do município. Os uniformes apresentam novo design, novas cores e novas peças, reforçando a identidade visual da rede e o conforto dos alunos.
A distribuição será feita nas próprias escolas, com o apoio das equipes pedagógicas e diretivas. "A Secretaria Municipal de Educação destaca que o uso do uniforme escolar é fundamental para a identificação dos estudantes e contribui para a segurança no ambiente escolar e no seu entorno".
A iniciativa reafirma o compromisso da administração municipal com a educação pública de qualidade e com o bem-estar dos estudantes da rede municipal.
