Paraty— A Prefeitura de Paraty, na costa verde, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que os novos uniformes escolares da rede municipal de ensino já estão prontos. A entrega aos estudantes será realizada nas primeiras semanas do ano letivo, com início previsto para fevereiro de 2026, diretamente nas unidades escolares.

Serão 41 mil unidades a calça é um item novo para o ano letivo 2026 Divulgação/PMP

A principal novidade deste ano é a inclusão de calça jeans no kit de uniforme, ampliando as opções de vestuário para os alunos. O conjunto é composto por camisas brancas e azuis, regatas, calças, bermudas, short-saia e jaquetas, contemplando diferentes necessidades e faixas etárias.Ao todo, foram adquiridos aproximadamente 41 mil itens, que atenderão todos os estudantes da rede municipal — incluindo escolas das áreas centrais, rurais e costeiras do município. Os uniformes apresentam novo design, novas cores e novas peças, reforçando a identidade visual da rede e o conforto dos alunos.A distribuição será feita nas próprias escolas, com o apoio das equipes pedagógicas e diretivas. "A Secretaria Municipal de Educação destaca que o uso do uniforme escolar é fundamental para a identificação dos estudantes e contribui para a segurança no ambiente escolar e no seu entorno".A iniciativa reafirma o compromisso da administração municipal com a educação pública de qualidade e com o bem-estar dos estudantes da rede municipal.