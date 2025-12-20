Paraty Mirim obras serão retomadas após as festividades de final de ano - Divulgação

Paraty Mirim obras serão retomadas após as festividades de final de anoDivulgação

Publicado 20/12/2025 13:02 | Atualizado 20/12/2025 13:03

Paraty - A prefeitura de Paraty deu início as obras de drenagem e asfalto da estrada, Paraty Mirim, na cidade histórica. A obra está inserida no programa Asfalto Novo, que tem como objetivo melhorar a infraestrutura viária do município.

A conclusão da obra vai de encontro ao anseio da comunidade e atende a uma antiga reivindicação da população local, beneficiando moradores, trabalhadores e turistas que utilizam a via como importante acesso à região. O serviço começou a ser executado no início de dezembro, integrando as ações do programa de governo para dar mais qualidade à malha viária.

A execução dos trabalhos foi temporariamente interrompida, nessa sexta-feira,(19), com retomada logo após as festas de fim de ano, em razão do aumento do fluxo local e turístico no período.

Segundo o prefeito Zezé, a obra vai transformar o acesso à comunidade.

-Vamos transformar essa estrada em um acesso digno, seguro e estruturado para moradores, trabalhadores e turistas que circulam por essa região - afirmou.