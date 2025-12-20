Paraty Mirim obras serão retomadas após as festividades de final de anoDivulgação
Obras de drenagem e asfalto em via de acesso em Paraty Mirim
São interrompidas depois de 19 dias em execução por conta do grande fluxo de turistas nas festividades de final de ano
RioSP monitora chuvas e pode interditar preventivamente trechos da Rio-Santos
Concessionária mantém equipes em estado de atenção e reforça plano de operação para períodos de chuva intensa
Paraty retoma obras da maior ponte do município após anos de paralisação
O novo acesso visa melhorar a mobilidade urbana e estimular o desenvolvimento
UPAm identifica desvio de nascente em sítio localizado em Paraty
E construção ilegal na área degradada
Paraty avança na educação e na qualificação profissional com novo polo de formação
Em parceria do Governo do Estado
3ª Edição do Festival da Pesca – Feira do Mar em Paraty destaca o protagonismo das comunidades tradicionais da Costa Verde
O evento termina hoje (30) na Praça da Matriz
