Trecho da Rio-Santos em Angra dos Reis, sentido São Paulo - Divulgação

Publicado 17/12/2025 18:39

Costa verde - A RioSP, uma empresa Motiva, responsável pela Rodovia Rio-Santos, que corta as cidades da costa verde à capital, está monitorando de perto os índices pluviométricos ao longo dos 270 km da estrada, que liga Ubatuba (SP) ao Rio de Janeiro. Em alguns trechos da rodovia o índice de chuva já ultrapassou os 100mm. Por conta disso, as áreas de operação, engenharia e conservação estão em alerta para lidar com condições climáticas adversas e estão preparadas para atuar em caso de necessidade.

Esse trabalho faz parte do plano de resiliência climática que a RioSP desenvolve na Rio-Santos com o objetivo de garantir segurança para os motoristas do trecho. Em Angra foram registradas quedas de árvores, nessa quarta-feira,17, inclusive com interdição de vias, sentido São Paulo.



Equipes da concessionária permanecem em estado de atenção, com veículos operacionais e máquinas prontas para atuar na desobstrução da pista caso ocorram deslizamentos ou outros incidentes que impactem o tráfego. Além disso, a operação conta com o apoio das Defesas Civis das cidades da Costa Verde, que também estão em alerta para possíveis ocorrências. No momento, não há previsão de interdição preventiva da rodovia, a concessionária segue monitorando com apoio de meteorologistas. Caso medidas emergenciais sejam necessárias, como o fechamento preventivo ou emergencial da via, a concessionária comunicará de imediato.



“Seguimos acompanhando os pluviômetros e os boletins de previsão de chuva forte, que tem registrado volume alto de acumulados nas últimas horas. Importante reforçar que devido ao cenário atual há possibilidade real previsão de interdição de trecho(s) da Rio-Santos. Caso ocorra (a interdição preventiva ou emergencial), a concessionária tomará as medidas de segurança apropriadas e informará a todos os motoristas. O nosso objetivo é garantir a segurança de todos os que trafegam pela rodovia e das pessoas que residem nas áreas adjacentes”, explica Rodolfo Borrel, Gerente de Operações da RioSP.



Dicas de segurança para motoristas



A RioSP recomenda que, em caso de chuva intensa, os motoristas evitem trafegar pela rodovia. Caso seja necessário continuar o trajeto, a concessionária orienta as seguintes medidas de segurança:



- Nunca pare no acostamento. Somente em casos de emergência.

- Diminua a velocidade: A chuva pode reduzir a aderência dos pneus ao asfalto, aumentando o risco de aquaplanagem.

- Verifique as condições dos pneus e das palhetas do para-brisa: Certifique-se de que estão em bom estado para garantir visibilidade e segurança.

- Acione a luz baixa dos faróis: Para aumentar a visibilidade e ser visto por outros motoristas.

- Mantenha distância segura: Deixe uma distância maior entre o seu veículo e o que segue à frente, pois a chuva aumenta o tempo de reação.

- Redobre a atenção nas curvas: A pista molhada exige maior cuidado ao fazer curvas.

- Evite freadas bruscas: Isso pode travar as rodas e causar perda de controle do veículo.

- Em caso de temporal, pare em local seguro: Em situações de visibilidade muito reduzida ou tempestade forte, busque abrigo em um posto de serviço ou cidade próxima.

- Evite o embaçamento dos vidros: Utilize o ar-condicionado ou a ventilação do veículo para garantir visibilidade.



Canais de Comunicação da RioSP

Para informações sobre as condições de tráfego, o cliente pode acessar os seguintes canais:

* WhatsApp: (11) 2795-2238

* APP Motiva Rodovias

* 0800 017 35 36.