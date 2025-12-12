Ponte vai ligar Avenida Roberto Silveira aos bairros Portal, Caborê, Porto Canoas e Jabaquara - Divulgação

Publicado 12/12/2025 21:16

Paraty - A Prefeitura de Paraty retomou, na última sexta-feira, as obras da ponte que vai ligar a Avenida Roberto da Silveira aos bairros Portal, Caborê, Porto Canoas e Jabaquara. Com 60 metros de extensão, a ponte será a maior do município e faz parte do novo anel viário, considerado estratégico para melhorar a mobilidade urbana e estimular o desenvolvimento da região no entorno da obra.

O projeto foi iniciado no mandato anterior da atual gestão e teve a fundação concluída dentro dos padrões técnicos. Apesar disso, a construção ficou paralisada por anos por conta de decisões políticas.

De acordo com a administração municipal, a retomada prevê o aproveitamento da estrutura já existente e a reconstrução dos trechos que necessitam de adequação, com o objetivo de entregar a ponte totalmente finalizada à população.

A atual gestão afirma "que a iniciativa simboliza um novo ciclo de continuidade das obras públicas e de priorização dos interesses do município, reforçando o compromisso com a responsabilidade, a eficiência e o desenvolvimento de Paraty".