Ponte vai ligar Avenida Roberto Silveira aos bairros Portal, Caborê, Porto Canoas e Jabaquara
Paraty retoma obras da maior ponte do município após anos de paralisação
O novo acesso visa melhorar a mobilidade urbana e estimular o desenvolvimento
UPAm identifica desvio de nascente em sítio localizado em Paraty
E construção ilegal na área degradada
Paraty avança na educação e na qualificação profissional com novo polo de formação
Em parceria do Governo do Estado
3ª Edição do Festival da Pesca – Feira do Mar em Paraty destaca o protagonismo das comunidades tradicionais da Costa Verde
O evento termina hoje (30) na Praça da Matriz
"Festival Pautas Sociais" celebra o trabalho das mulheres nas comunidades tradicionais
Evento reúne lideranças comunitárias de diversos pontos do país no Polo Sociocultural Sesc Paraty
Denúncias de fraudes em licitações levam à suspenção de contratos e acendem alerta em Paraty
De que empresas ligadas ao suposto esquema continuam concorrendo às prestações de serviços
