Prefeito de Paraty Zezé Porto (D), na cerimônia de assinatura para construção do novo espaçoDivulgação
Paraty avança na educação e na qualificação profissional com novo polo de formação
Em parceria do Governo do Estado
3ª Edição do Festival da Pesca – Feira do Mar em Paraty destaca o protagonismo das comunidades tradicionais da Costa Verde
O evento termina hoje (30) na Praça da Matriz
"Festival Pautas Sociais" celebra o trabalho das mulheres nas comunidades tradicionais
Evento reúne lideranças comunitárias de diversos pontos do país no Polo Sociocultural Sesc Paraty
Denúncias de fraudes em licitações levam à suspenção de contratos e acendem alerta em Paraty
De que empresas ligadas ao suposto esquema continuam concorrendo às prestações de serviços
Paraty Sub-17 é campeão da Taça Waldir Amaral
E vai disputar um quadrangular contra a equipe União Central. Os confrontos de ida e volta acontecem nos dias 23 e 30
Exposição "INTEGRA", a cultura de um povo, o desenvolvimento de um país, chega à Costa Verde
A mostra gratuita está aberta ao público durante este mês de novembro
