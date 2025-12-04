Prefeito de Paraty Zezé Porto (D), na cerimônia de assinatura para construção do novo espaço - Divulgação

Publicado 04/12/2025 22:03 | Atualizado 04/12/2025 22:50

Paraty - A Prefeitura de Paraty formou esta quarta-feira, (3 ) mais uma etapa do processo que viabiliza a instalação do novo polo de formação profissional, Faetec. Uma iniciativa construída desde abril em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro que tem ampliado a oferta na educação e qualificação profissional no município.

Desde o início dos trabalhos, as equipes técnicas da Prefeitura têm atuado na condução das etapas jurídicas, estruturais e administrativas necessárias para transformar o antigo prédio do CEFEC em um espaço dedicado à formação e ao desenvolvimento profissional. Com a assinatura do termo de cessão e a entrega das chaves à FAETEC, o projeto avança para uma nova fase.

O novo polo será o primeiro integrado da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado do Rio de Janeiro, reunindo instituições como FAETEC, CEJA, CCERJ, FAPERJ e CEDERJ. A implantação vai permitir que Paraty ofereça cursos superiores, graduação, pós-graduação e formação continuada, ampliando as oportunidades para jovens e adultos que desejam se qualificar sem precisar sair da cidade.

Para a Prefeitura, a chegada do polo representa um marco na formação profissional da população e reforça o compromisso da gestão com a educação, juventude, desenvolvimento social e econômico do município.

-Este será um marco para o futuro de Paraty, uma verdadeira fábrica de sonhos que começa a transformar vidas - destacou o prefeito, Zezé.