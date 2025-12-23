Área de proteção ambiental (APA)Divulgação/ Reprodução CMBio
Segundo moradores "mesmo após o aviso às autoridades competentes, as obras seguem em andamento, gerando riscos ambientais, danos ao patrimônio natural. Aguardamos um posicionamento da Justiça Federal".
"O caso evidencia mais um episódio de descuido com o Patrimônio Mundial, colocando em risco um bem natural de interesse coletivo e protegido por lei" - denunciam os ambientalistas.
Em 2016, o Decreto nº 8.775 revogou os artigos da normativa de criação referentes ao zoneamento da APA e suas normas gerais de uso e manejo dos recursos naturais. A partir da publicação deste novo decreto, esses parâmetros passam a ser definidos pelo plano de manejo da unidade de conservação. Além disso, iniciou a revisão do plano, em vigor desde 2005, que está em andamento e conta com ampla participação das diferentes comunidades locais.
A APA de Cairuçu é gerida pelo Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Paraty (NGI Paraty), que também inclui o Parque Nacional (PARNA) da Serra da Bocaina e a Estação Ecológica (ESEC) de Tamoios. Essa gestão compartilhada permite planejar ações conjuntas para preservar ecossistemas, proteger espécies ameaçadas e valorizar as culturas tradicionais na região da Bocaina.
A APA está localizada no município de Paraty/RJ e seu território é composto por uma área continental e 63 ilhas, que totalizam 34.690,72 ha. Essa área abriga diferentes povos e comunidades tradicionais, das quais destacam-se as comunidades caiçaras habitantes das ilhas, Trindade, Sono, Ponta Negra, Ciruçu das Pedras, Martins de Sá, Juatinga, Cajaíba, Saco do Mamanguá, Ponta Grossa, entre outras; os Territórios Quilombolas Campinho da Independência e do Cabral e as Terras Indígenas Guarani Araponga e Paraty-Mirim.
Por ser uma unidade de conservação federal de uso sustentável, a APA de Cairuçu visa a coexistência em equilíbrio da natureza e da sociedade, promovendo a conciliação entre as atividades humanas e a conservação da biodiversidade, tencionando a melhoria da qualidade de vida da população.
Dessa forma, busca-se atingir o objetivo de criação da unidade: assegurar a proteção do ambiente natural, que abriga espécies raras e ameaçadas de extinção, paisagens de grande beleza cênica, sistemas hidrológicos da região e as comunidades caiçaras integradas nesse ecossistema.
Para isso, a gestão da unidade é participativa, contando com uma equipe multidisciplinar e com o conselho gestor, do qual fazem parte diferentes lideranças comunitárias, de organizações locais, órgãos públicos e universidades.
Denúncia envolve obra em área da APA Cairuçu em Paraty
Mesmo após alertas, moradores e ambientalistas disseram que a obra realizada pela prefeitura está em área protegida. Vice prefeito e secretário de Obras, Lulu explica que a obra é emergencial e está dentro da legalidade
Prefeitura de Paraty lança Calendário Oficial de Eventos 2026
Que já começa o novo ano em ritmo de samba, seguida da tradicional procissão de Yemanjá e dos 359 anos de uma das cidades mais visitadas do país, se não a mais acolhedora
Obras de drenagem e asfalto em via de acesso em Paraty Mirim
São interrompidas depois de 19 dias em execução por conta do grande fluxo de turistas nas festividades de final de ano
RioSP monitora chuvas e pode interditar preventivamente trechos da Rio-Santos
Concessionária mantém equipes em estado de atenção e reforça plano de operação para períodos de chuva intensa
Paraty retoma obras da maior ponte do município após anos de paralisação
O novo acesso visa melhorar a mobilidade urbana e estimular o desenvolvimento
UPAm identifica desvio de nascente em sítio localizado em Paraty
E construção ilegal na área degradada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.