Prefeitura de Paraty lançamento do calendário oficial de eventosDivulgação
Prefeitura de Paraty lança Calendário Oficial de Eventos 2026
Que já começa o novo ano em ritmo de samba, seguida da tradicional procissão de Yemanjá e dos 359 anos de uma das cidades mais visitadas do país, se não a mais acolhedora
Obras de drenagem e asfalto em via de acesso em Paraty Mirim
São interrompidas depois de 19 dias em execução por conta do grande fluxo de turistas nas festividades de final de ano
RioSP monitora chuvas e pode interditar preventivamente trechos da Rio-Santos
Concessionária mantém equipes em estado de atenção e reforça plano de operação para períodos de chuva intensa
Paraty retoma obras da maior ponte do município após anos de paralisação
O novo acesso visa melhorar a mobilidade urbana e estimular o desenvolvimento
UPAm identifica desvio de nascente em sítio localizado em Paraty
E construção ilegal na área degradada
Paraty avança na educação e na qualificação profissional com novo polo de formação
Em parceria do Governo do Estado
