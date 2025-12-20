Prefeitura de Paraty lançamento do calendário oficial de eventos - Divulgação

Prefeitura de Paraty lançamento do calendário oficial de eventosDivulgação

Publicado 20/12/2025 13:45

Paraty - A Prefeitura de Paraty apresentou nessa semana, o Calendário Oficial de Eventos 2026, reunindo as principais celebrações, festivais e manifestações culturais que irão movimentar a cidade ao longo do ano. O calendário funciona como um guia completo para moradores, visitantes e parceiros, facilitando o planejamento e a participação nas atividades.

Em janeiro os visitantes e moradores já começam o ano em ritmo de samba, no dia 1º com o 17º Samba da Virada. Em fevereiro um dos destaques a tradicional Festa de Yemanjá e do dia 27 ao dia 1º de março, a programação é para celebrar os 359 anos de uma das cidades mais bela do litoral, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde 1958 e conhecida no mundo inteiro, pelas suas belezas peculiares. As ruas de pedra, conjunto arquitetônico e paisagístico colonial que encantam visitantes, além de um acervo cultural e natural do Brasil e o primeiro sítio de "cultura viva" da América Latina.

Toda programação está disponível no Instagram da prefeitura conforme link neste release, com acesso também pelo link na bio no formato em PDF, ampliando a praticidade e o alcance das informações. A iniciativa reforça o compromisso do município com a valorização da cultura, do turismo e da economia local. O Calendário Oficial de Eventos é um verdadeiro convite para vivenciar o melhor de Paraty em 2026.