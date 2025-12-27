Atração neste réveillon em ParatyDivulgação
Centenas de pessoas – quase todas vestidas de branco – reúnem-se neste cenário perfeito para, em total harmonia, paz e segurança, reverenciar o ano que se encerra e brindar ao novo ano que se inicia.
Reveillon em Paraty terá a tradicional queima de fogos à meia-noite e shows na tenda montada na Praia do Pontal. O cenário deslumbrante é visto de vários pontos da cidade. Nas areias, assim como no mar, devotos fazem oferendas a Iemanjá, a rainha das águas. O ano novo chega e as esperanças se renovam criando um momento mágico, inesquecível e emocionante. Um momento que é a cara de Paraty, que ainda mantém a tradição do século XX
Há também festejos e programações em outros pontos do município, como: Praia do Jabaquara, Trindade, Paraty-Mirim, Tarituba, Prainha e, no centro histórico, haverá programação na Praça da Matriz e no Largo Santa Rita.
Também quem deseja fazer suas orações neste período de festas, poderá participar das Missas em várias localidades. Confira abaixo a programação musical
PRÉ-RÉVEILLON 30 de Dezembro (Terça-feira)
Praia do Pontal
19h – Dj Vinícius
22h – Naldo Benny
RÉVEILLON 31 de Dezembro (Quarta-feira)
Praia do Pontal
19h às 02h – Dj Matheus Melo
21h às 22h30 – Lavínia Guimarães
23h às 01h – Lili Andrady
Praia do Jabaquara
19h às 02h – Dj CalixtoLoop
21h às 22h30 – Igor Yamar e Banda
23h às 01h – Bira Bello
Santa Rita
19h às 02h – Dj Alira e Jundu
22h à 00h – A Tropa
Trindade
19h às 02h – Dj Marcos Ferrari
22h à 00h – Trio Maria Aurora
Paraty Mirim
19h às 02h – Dj Jotta P Ferrari
22h à 00h – Grupo Chega Mais
Prainha de Mambucaba
19h às 02h – Dj Danilo Castro
22h à 00h – Alyny Mello
Tarituba
19h às 02h – Dj Borel
22h à 00h – Raphael Moreira
ANO NOVO 01 de Janeiro (Quinta-feira)
Praia do Pontal
19h às 02h – Dj Vinícius
22h à 00h – Cátia Valois.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.