Atração neste réveillon em Paraty - Divulgação

Publicado 27/12/2025 22:14

Paraty - A cidade de Paraty já está no clima de Ano Novo e pretende brindar 2026 com shows e muita alegria para os visitantes e moradores. O Ano Novo é comemorado pelo paratiense de uma maneira bem especial. O Reveillon é um dos eventos mais importantes na cidade.

Réveillon em Paraty Divulgação/Prefeitura

Reveillon em Paraty terá a tradicional queima de fogos à meia-noite e shows na tenda montada na Praia do Pontal. O cenário deslumbrante é visto de vários pontos da cidade. Nas areias, assim como no mar, devotos fazem oferendas a Iemanjá, a rainha das águas. O ano novo chega e as esperanças se renovam criando um momento mágico, inesquecível e emocionante. Um momento que é a cara de Paraty, que ainda mantém a tradição do século XXHá também festejos e programações em outros pontos do município, como: Praia do Jabaquara, Trindade, Paraty-Mirim, Tarituba, Prainha e, no centro histórico, haverá programação na Praça da Matriz e no Largo Santa Rita.Também quem deseja fazer suas orações neste período de festas, poderá participar das Missas em várias localidades. Confira abaixo a programação musical19h – Dj Vinícius22h – Naldo Benny19h às 02h – Dj Matheus Melo21h às 22h30 – Lavínia Guimarães23h às 01h – Lili AndradyPraia do Jabaquara19h às 02h – Dj CalixtoLoop21h às 22h30 – Igor Yamar e Banda23h às 01h – Bira BelloSanta Rita19h às 02h – Dj Alira e Jundu22h à 00h – A TropaTrindade19h às 02h – Dj Marcos Ferrari22h à 00h – Trio Maria AuroraParaty Mirim19h às 02h – Dj Jotta P Ferrari22h à 00h – Grupo Chega MaisPrainha de Mambucaba19h às 02h – Dj Danilo Castro22h à 00h – Alyny MelloTarituba19h às 02h – Dj Borel22h à 00h – Raphael MoreiraANO NOVO 01 de Janeiro (Quinta-feira)Praia do Pontal19h às 02h – Dj Vinícius22h à 00h – Cátia Valois.