Emoção invade a Praça da Paz com a chegada do Papai NoelDivulgação/ PMP

Paraty - O Natal da Paz, foi marcado por um clima de alegria, união e emoção, reunindo famílias e proporcionando uma tarde especial de celebração, convivência e esperança para a população de Paraty. O evento foi realizado na Praça da Paz, nessa sexta-feira, (19 ).
Distribuição de brinquedos para as crianças - Divulgação/PMP
Um dia marcante, de grande satisfação ao ver estampada a felicidade no rosto das crianças, que participaram ativamente das diversas atividades oferecidas. Brincadeiras, jogos, pintura de rosto, confecção de pipas, lanches, música, além da aguardada presença do Papai Noel e da distribuição de brinquedos, garantiram momentos inesquecíveis para a criançada e seus familiares. 
A ação transformou a Praça da Paz em um espaço de acolhimento e confraternização, fortalecendo os laços comunitários e reafirmando a importância de iniciativas voltadas ao cuidado com a infância e à promoção do bem-estar social. O Natal da Paz foi uma iniciativa e realização da Primeira-Dama, Maria da Graça, com o apoio da Prefeitura de Paraty, por meio das Secretarias Municipais envolvidas. A parceria reforça o compromisso da gestão municipal com ações que promovem momentos de diversão, inclusão e cidadania.
O evento reafirma o verdadeiro espírito natalino: união, solidariedade e esperança, deixando uma mensagem positiva e duradoura para toda a comunidade paratiense.
