Vítima está embaixo do ônibusDivulgação/Reprodução Rede Social
Homem é esmagado por um ônibus em Paraty
O acidente aconteceu na rodoviária da cidade histórica
Naldo Benny é uma das atrações do Réveillon em Paraty
A programação começa nesta terça-feira 30
"Natal da Paz" emociona famílias e celebra a união em Paraty
A chegada do papai Noel, na Praça da Paz emocionou os adultos e as crianças que aguardavam ansiosas para dá um abraço no bom velhinho
Denúncia envolve obra em área da APA Cairuçu em Paraty
Mesmo após alertas, moradores e ambientalistas disseram que a obra realizada pela prefeitura está em área protegida. Vice prefeito e secretário de Obras, Lulu explica que a obra é emergencial e está dentro da legalidade
Prefeitura de Paraty lança Calendário Oficial de Eventos 2026
Que já começa o novo ano em ritmo de samba, seguida da tradicional procissão de Yemanjá e dos 359 anos de uma das cidades mais visitadas do país, se não a mais acolhedora
Obras de drenagem e asfalto em via de acesso em Paraty Mirim
São interrompidas depois de 19 dias em execução por conta do grande fluxo de turistas nas festividades de final de ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.