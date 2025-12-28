Vítima está embaixo do ônibus - Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 28/12/2025 18:30

Paraty - Um homem morreu neste domingo (28) depois que o ônibus caiu sobre ele. A vítima foi esmagada contra o asfalto. O acidente aconteceu na rodoviária de Paraty, na costa verde.

A empresa tem sede em Angra dos Reis Divulgação/Reprodução Rede Social

Segundo informações colhidas no local, pelo O Dia, a vítima chegou na rodoviária e foi verificar um problema embaixo do veículo. Utilizou o "macaco", ferramenta para levantar o ônibus. A peça saiu do lugar, o veículo pesado atingiu o homem que estava deitado no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas chegando ao local a vítima já estava em óbito. Houve desespero de pessoas no local.

A vítima ainda de acordo com informações seria o mecânico do ônibus que pertence a empresa Primar com sede localizada em Angra dos Reis.