Paraty - A Prefeitura de Paraty anunciou a prorrogação do Programa de Anistia 2025, que agora segue vigente até o dia 31 de março de 2026. A medida amplia o prazo para que contribuintes regularizem seus débitos junto ao município com condições especiais. O programa oferece até 100% de desconto em juros e multas, mantendo as mesmas modalidades de pagamento: à vista ou parcelado em até 36 vezes, facilitando a quitação de dívidas de tributos municipais.
Todo o procedimento pode ser realizado de forma on-line, de maneira rápida e segura, por meio do site oficial da Prefeitura de Paraty ou pelo link disponível na bio dos canais institucionais. Para quem prefere o atendimento presencial, a Central de Atendimento, localizada no 2º piso da Rodoviária, está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
A prorrogação do prazo representa mais uma oportunidade para que cidadãos e empresas regularizem sua situação fiscal, contribuindo para o equilíbrio financeiro e o desenvolvimento do município.
A Prefeitura reforça a importância de aproveitar o novo prazo e iniciar o ano com mais tranquilidade e segurança jurídica.
Serviço
Prazo: até 31 de março de 2026
Benefício: até 100% de desconto em juros e multas
Pagamento: à vista ou em até 36 parcelas
On-line: site oficial da Prefeitura de Paraty
Presencial: Central de Atendimento – 2º piso da Rodoviária
Horário: segunda a sexta, das 9h às 16h.
