Desconto pode chegar até 100% Divulgação/Prefeitura de Paraty
Prazo: até 31 de março de 2026
Benefício: até 100% de desconto em juros e multas
Pagamento: à vista ou em até 36 parcelas
On-line: site oficial da Prefeitura de Paraty
Presencial: Central de Atendimento – 2º piso da Rodoviária
Horário: segunda a sexta, das 9h às 16h.
Prefeitura de Paraty prorroga Programa de Anistia 2025 até 31 de março
O programa oferece até 100% de desconto em juros e multas e pode ser parcelado em até 36 vezes
