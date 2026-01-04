Fenômeno dura dois minutos e gera apreensão aos banhistas em ParatyDivulgação/Reprodução rede social
Tromba d'água assusta banhistas e danifica asfalto em Paraty
Fenômeno durou cerca de dois minutos. Não houve feridos
Naldo Benny atração de hoje em Paraty
Na programação do Réveillon. A cidade está lotada de turistas que aguardam a chegada do Ano Novo
Prefeitura de Paraty anuncia entrega de novos uniformes escolares
Para atender os alunos da rede
Homem é esmagado por um ônibus em Paraty
O acidente aconteceu na rodoviária da cidade histórica
Naldo Benny é uma das atrações do Réveillon em Paraty
A programação começa nesta terça-feira 30
"Natal da Paz" emociona famílias e celebra a união em Paraty
A chegada do papai Noel, na Praça da Paz emocionou os adultos e as crianças que aguardavam ansiosas para dá um abraço no bom velhinho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.