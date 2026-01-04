Fenômeno dura dois minutos e gera apreensão aos banhistas em ParatyDivulgação/Reprodução rede social

Paraty - Uma tromba d'água que caiu na manhã deste domingo(4) na cidade de Paraty, na costa verde, assustou banhistas e motoristas que acessavam o local em direção ao centro histórico. O caminho passa por dentro do mar. Apesar do susto e estrada com asfalto danificado, não houve feridos.
Acesso de veículos interrompido pela água do mar Divulgação/Reprodução rede social
O vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que o fenômeno ocorre (foto ao lado) e é acompanhado por banhistas que estavam na praia Martinho de Sá. A tromba d'água é um vórtice de vento giratório que se forma sobre o mar, ligando a superfície da água a uma nuvem, semelhante a um tornado com menos intensidade. A ocorrência é comum em regiões tropicais associada a condições de instabilidade atmosférica, com a presença de ar quente e úmido, podendo causar transtornos as embarcações. 
Equipes da prefeitura acompanharam o fenômeno e informaram que seguem acompanhando as condições meteorológicas repentina desde a tarde de ontem (3), com a chegada de uma frente fria na região da costa verde, que trouxe chuva e queda na temperatura desde esta madrugada. A Defesa Civil Municipal orienta aos moradores e visitantes a ficarem atentos as informações oficiais sobre as condições do tempo.
Asfalto danificado com a chuvaDivulgação/Reprodução rede social
Com a chuva o asfalto em uma rua da cidade histórica também foi atingido, provocando buracos em sua extensão. Cuidado redobrado para quem estiver trafegando na localidade de Trindade.
